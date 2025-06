Famosa cadena de pollo frito neoyorquina advierte del inminente cierre de todos sus locales

Sticky's Finger Joint, famosa por su pollo frito y salsas únicas, enfrenta el cierre definitivo de sus 12 locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sticky’s Finger Joint, una popular cadena de pollo frito con sede en Nueva York, podría verse obligada a cerrar permanentemente las puertas de sus doce locales si no logra finalizar la venta de la empresa a tiempo.

Tras una intensa lucha para recuperarse del impacto económico provocado por la pandemia, el futuro de esta cadena, lanzada en 2012, se encuentra en manos del proceso judicial por bancarrota y de los negociadores.

Según informó Bloomberg, si la venta no se aprueba, la cadena se verá forzada a la liquidación total bajo el Capítulo 7, lo que implicaría el cierre de todos los locales y la venta de sus activos.

La propuesta de compra, valorada en 2 millones de dólares, proviene de la firma de inversionistas Harker Palmer Investors, que ha ofrecido absorber parte de las deudas de Sticky’s. Sin embargo, esta operación enfrenta objeciones del fideicomisario estadounidense, un organismo dependiente del Departamento de Justicia que supervisa los casos de bancarrota.

Según este ente, el acuerdo inicial le otorgaría a Harker Palmer una protección legal excesiva frente a demandas futuras, lo que ha retrasado el proceso de aprobación. El fideicomisario estadounidense afirma que el acuerdo otorga demasiada inmunidad a la empresa compradora, de acuerdo con el Daily Mail.

La cadena neoyorquina espera evitar la liquidación total a través de una venta por 2 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sticky’s, que alcanzó su auge en el mercado con una oferta de pollo criollo libre de antibióticos y una amplia variedad de salsas creativas como “Nashville Numb” y “Vampire Aioli”, vio cómo su éxito se derrumbaba rápidamente tras la pandemia.

El confinamiento afectó gravemente al tráfico de peatones en Manhattan, una fuente clave de ingresos para la cadena. Esto, sumado al aumento del costo del pollo y las papas, intensificó sus problemas financieros.

Muchas cadenas más pequeñas como Sticky’s, altamente dependientes de áreas urbanas, fueron severamente golpeadas por una combinación de factores durante este período en los Estados Unidos.

Según Bloomberg, en abril de 2022, Sticky’s presentó una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11, medida que buscaba mantener las operaciones mientras se reestructuraban sus finanzas.

Sin embargo, la cadena ya había anticipado en febrero de este año cierta probabilidad de tener que cambiar al Capítulo 7, lo que desencadenaría su liquidación, debido a que no contaba con el flujo de efectivo necesario para cubrir los costos del proceso de bancarrota o cumplir con las demandas de sus acreedores.

De acuerdo con un documento presentado a la corte la semana pasada: “En ausencia de esta venta, no habrá alternativa más que dirigirnos hacia la liquidación”, citó el Daily Mail.

Sticky's sucumbió al golpe económico de la pandemia, el confinamiento y el alza de precios en sus principales insumos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a las preocupaciones del fideicomisario federal, Harker Palmer ajustó los términos del acuerdo propuesto, aunque todavía no se ha definido si esas modificaciones serán suficientes para concretar la compra.

Sticky’s ha advertido explícitamente que la única forma de evitar el cierre completo es que se apruebe esta transacción. La incertidumbre persiste mientras se espera una resolución sobre el caso.

Sticky’s no es la única cadena en Estados Unidos enfrentando problemas financieros; restaurantes populares como Red Lobster, Hooters y On the Border también han buscado refugio en la bancarrota en medio de un entorno desafiante.

Los consumidores, agobiados por la inflación, han optado por reducir costos y evitar los aumentos en los precios del menú de los restaurantes. Hooters, por ejemplo, declaró quiebra bajo el Capítulo 11 en marzo y cerró decenas de locales, mientras que On the Border cerró varios de sus restaurantes debido a sus crecientes deudas.