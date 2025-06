ICE libera a adolescente brasileño que fue detenido por error tras ser confundido con su padre

Los compañeros de clase de Marcelo Gomes da Silva se presentaron afuera de las instalaciones del ICE en Burlington celebrando su liberación. (REUTERS/Brian Snyder)

El jueves por la tarde fue liberado Marcelo Gomes, un joven brasileño de 18 años que fue detenido el sábado por agentes migratorios del ICE en Massachusetts. Su familia pagó una fianza de 2000 dólares.

“Estoy muy feliz”, dijo Gomes a los periodistas que lo esperaban a la salida de la oficina del ICE en Burlington, donde permaneció estos días. “Ese lugar no es bueno. No es bueno, desde que llegué aquí, me tuvieron esposado” sentenció.

Marcelo se presentó a la audiencia con un juez de inmigración de Chelmsford mediante videollamada, en la que el magistrado comentó que Gomes fue confundido y debía ser liberado al no representar un riesgo para la sociedad.

El abogado encargado de la defensa de Gomes, Robin Nice, dijo que solicitaron asilo el jueves. Gomes puede solicitar una visa de trabajo o estudiante e ir a la universidad mientras el caso se resuelve en los tribunales. En un inicio, Marcelo arribó al país de forma legal con una visa de turista, para después solicitar una de estudiante, aunque esta última ya había vencido tiempo atrás, motivo por el que los agentes de ICE detuvieron al joven.

El 31 de mayo pasado, agentes del ICE arrestaron a Marcelo Gomes da Silva mientras iba de camino a una práctica deportiva con el equipo de la preparatoria de Milford, escuela en la que cursaba el último año. Sin embargo, los oficiales iban en busca del padre del joven, Joao Paulo Gomes Pereira, brasileño de 38 años que ha tenido problemas con la ley durante su estancia en el país.

Gomes fue considerado como un peligro para la sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gomes Pereira es considerado por las autoridades como un peligro para la sociedad, ya que, según el Departamento de Policía de Milford, acostumbra manejar a velocidades mayores a 150 km/h en zonas residenciales del estado. Incluso, ha enfrentado cargos por manejar con una licencia de conducir que le revocaron en 2023.

Gomes habló de su experiencia bajo la custodia del ICE

Al conocerse la resolución de su caso y quedar en libertad, Marcelo habló sobre la experiencia de compartir celda con otras personas con complicaciones en su situación migratoria. “No me he duchado en seis días, tuve que comer galletas para el almuerzo y la cena, además de tener que usar el baño frente a 40 hombres”, expresó.

También dijo que sirvió como intérprete con sus demás compañeros de celda, a quienes les tuvo que informar que sus documentos indicaban que serían deportados de Estados Unidos, situación que lo llevó hasta las lágrimas. “Sentí pena por todos los que estaban allí”, dijo Gomes.

Gomes dijo que la gente con la que estaba no merece estar allí. “La mayoría de la gente ahí son trabajadores. Los atraparon yendo a trabajar. Tienen familia e hijos que atender y hay verdaderos delincuentes sueltos a los que la gente no presta atención”, aseguró.

Su próxima aparición ante el tribunal probablemente será dentro de tres meses a un año debido a la acumulación de casos en los tribunales de inmigración, según su abogado.

Agradecido por el apoyo de su comunidad

Los compañeros de la escuela preparatoria de Milford protestaron por la detención de Marcelo Gomes da Silva. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Desde su detención el sábado pasado, los estudiantes de la preparatoria de Milford han realizado manifestaciones en su escuela y en el encuentro del equipo de voleibol del martes, en apoyo a Marcelo. Él dijo que no estaba al tanto porque no tenía televisor mientras estuvo detenido. “Estoy muy agradecido por todo el apoyo, más que por nada en este mundo”, dijo Gomes.

Mientras tanto, el padre, Joao Paulo Gomes Pereira, sigue siendo buscado por el ICE, aunque Gomes no desaprovechó la oportunidad de defender a su padre, afirmando que es una buena persona.

“Escuché a mucha gente hablar mal de mi papá, pero si quieren hablar mal de él, tienen que hablar mal de mí, porque él me crió. Y si cuento con el apoyo de todos en mi pueblo, entonces él no merece ningún odio, porque fue quien me crió. Como si todo lo que soy, lo hubiera heredado de mi papá”, sentenció.