Huyó del hogar temporal y apareció desmembrada en el bosque: ofrecen USD 150.000 para hallar al culpable

La menor estuvo bajo custodia estatal en un hogar temporal operado por una organización privada. (Crédito: Mesa Police Department)

La adolescente Emily Pike, de 14 años, fue encontrada sin vida el pasado 14 de febrero de 2025 en un área remota de Arizona, semanas después de haber sido reportada como desaparecida. Su cuerpo, desmembrado y oculto en bolsas de basura, fue hallado cerca del Forest Road 355, en tierras estatales próximas a la Reserva India Apache de San Carlos, según confirmó el FBI en un comunicado difundido en mayo.

Emily había sido reportada como desaparecida el 27 de enero de 2025, luego de escapar del hogar temporal ubicado en Mesa, Arizona, operado por la entidad Sacred Journey Inc. La adolescente ya había protagonizado múltiples fugas del mismo lugar durante 2023. Su desaparición y posterior hallazgo en condiciones extremas ha motivado una ola de cuestionamientos al sistema estatal de cuidado infantil y ha detonado reacciones tanto a nivel federal como tribal.

En registros obtenidos por el canal local ABC15 mediante cámaras corporales de la policía de Mesa, se observa a Emily expresando en septiembre de 2023 su rechazo a volver al hogar temporal. “Odio ese lugar. Sólo quiero ver a mi mamá”, afirmó durante uno de los encuentros con agentes policiales luego de una de sus múltiples fugas.

La menor había denunciado en el pasado que no quería regresar al centro de cuidado

Los registros policiales muestran que Emily fue encontrada en aquella ocasión caminando sola por un canal, tras haber sido reportada como desaparecida. “Quiero quedarme con mi abuela”, dijo también a los oficiales. Finalmente, accedió a subir al patrullero, aunque reiteró su negativa a volver al centro de cuidado operado por Sacred Journey Inc.

Durante 2023, la adolescente escapó al menos tres veces del mismo establecimiento. La situación volvió a repetirse a inicios de 2025. Cuando se reportó su última desaparición, personal del hogar relató a la policía que encontraron una ventana rota, el portón abierto y ninguna señal de la menor en el interior. “Busqué bajo la cama, en el armario, afuera. La ventana estaba forzada”, expresó uno de los empleados, de acuerdo con la grabación difundida por ABC15.

A pesar de que la menor manifestó reiteradamente que no deseaba permanecer en el hogar, el Departamento de Servicios Infantiles de Arizona (DCS, por sus siglas en inglés) afirmó en un comunicado emitido en marzo que “por ahora, el departamento no cree que alguna acción realizada, o no realizada, por el hogar temporal haya causado el terrible desenlace en este caso”. No obstante, la entidad confirmó que se ha abierto una investigación de licenciamiento para revisar si el establecimiento actuó de forma adecuada durante la desaparición.

La situación provocó una audiencia legislativa en Arizona sobre el funcionamiento de los hogares temporales. (Crédito: Facebook / City of Mesa Police Department)

El cuerpo fue hallado en un área remota, en bolsas de basura

El descubrimiento de los restos de Emily tuvo lugar en una zona boscosa de difícil acceso, cerca del camino Forest Road 355, según detalló el FBI en un boletín. Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre el estado de la investigación, pero informaron que el cuerpo fue hallado desmembrado y distribuido en bolsas de basura.

La investigación involucra actualmente a múltiples agencias: el FBI, la Oficina del Sheriff del Condado de Gila, el Departamento de Seguridad Infantil de Arizona y la Nación Apache de San Carlos. Al momento de este reporte, ninguna de estas instituciones ha emitido nuevos comunicados ni ha respondido solicitudes adicionales de información, según lo consignado por PEOPLE.

En el mismo comunicado de mayo, el FBI anunció una recompensa de hasta 75.000 dólares por información verificable que permita identificar a la persona o personas responsables por la desaparición y asesinato de Emily Pike. La tribu Apache de San Carlos, por su parte, se sumó a la iniciativa con una segunda recompensa de igual monto.

Reacción de la tribu Apache y exigencia de reformas estatales

Terry Rambler, presidente del consejo tribal Apache de San Carlos, manifestó en una carta que “este crimen no puede quedar sin resolver. Emily fue asesinada de forma cruel, depravada y atroz, y los responsables deben ser llevados ante la justicia”, cita reproducida por NBC News. La tribu fue también la entidad que colocó a Emily en el hogar temporal, a través de su departamento de servicios sociales.

Posterior al hallazgo del cuerpo, el liderazgo tribal exigió que las autoridades estatales reformen la regulación sobre hogares temporales licenciados por el Estado para menores. A raíz de estos hechos, se llevó a cabo una audiencia legislativa en el mes de mayo, centrada en la situación de los hogares grupales y los procedimientos de respuesta ante fugas de menores bajo custodia.

Ni el Departamento de Seguridad Infantil ni el operador Sacred Journey Inc. han hecho comentarios adicionales tras el inicio de las investigaciones. El tío de Emily, Allred Pike Jr., de 50 años, se negó a revelar las razones por las cuales la menor fue colocada en ese hogar temporal, según PEOPLE.

El FBI y autoridades tribales ofrecen recompensas por información que permita identificar a los responsables. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Investigación sigue abierta y no hay personas detenidas

Hasta el momento, no hay personas arrestadas ni imputadas por la desaparición y muerte de Emily Pike. La investigación continúa en curso y tanto el FBI como la Nación Apache mantienen activas sus respectivas recompensas para incentivar el flujo de información ciudadana.

El caso ha generado un debate creciente sobre la eficiencia de los hogares temporales, la supervisión estatal y la protección de menores que, como Emily, expresaron sentirse inseguros o desatendidos por el sistema encargado de su custodia. La adolescente, cuya vida terminó trágicamente en circunstancias brutales, había dado señales claras de que algo no funcionaba en el lugar donde fue enviada para estar protegida.