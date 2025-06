Hombre de Boston rescató a su vecina ciega de 79 años de un incendio en un edificio de departamentos

Un incendio en Roxbury destruyó un edificio de apartamentos dejando 14 personas desplazadas y causando pérdidas materiales significativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incendio en un edificio de apartamentos en la calle Tremont, en el barrio de Roxbury, Boston, dejó a 14 personas desplazadas y causó daños estimados en 500.000 dólares.

Sin embargo, el desenlace pudo haber sido mucho más trágico de no ser por la rápida intervención de Socrate Joseph, un residente del edificio que rescató a su vecina ciega, Geneva Fuller, de 79 años.

Según informó CBS News Boston, Joseph cargó a Fuller sobre sus hombros para sacarla del edificio en llamas, un acto que ha sido calificado como heroico por las autoridades y los vecinos.

Así fue como el hombre rescató a su vecina ciega la madrugada del miércoles

Socrate Joseph arriesgó su vida para cargar a Geneva Fuller, una mujer ciega, fuera del fuego en Boston. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incendio comenzó en la madrugada del miércoles 4 de junio, alrededor de las 3:30 horas, (hora local), en un apartamento del segundo piso. Fuller, quien es legalmente ciega, se despertó al percibir el olor a humo y activó su alerta vital, lo que permitió que los equipos de emergencia acudieran rápidamente al lugar.

Según explicó su hijo, Keith Patterson, su madre tuvo que guiarse por el oído y el olfato para intentar comprender lo que sucedía. Mientras tanto, el fuego se extendía rápidamente desde los pisos tercero y cuarto, según detalló el Departamento de Bomberos de Boston (BFD).

Joseph, quien vive en el tercer piso del edificio, estaba escapando del incendio cuando recordó que Fuller podría estar atrapada. En declaraciones recogidas por CBS News Boston y WHDH, explicó que regresó al edificio con su teléfono móvil para usarlo como linterna y buscar a su vecina.

Al encontrarla, intentó tomarla de la mano para guiarla hacia la salida, pero ella se resistió, asustada por la situación. “En ese momento, la tiré de un jalón, la puse sobre mis hombros y empecé a bajar las escaleras con ella”, relató Joseph. Durante el descenso, un bombero llegó para ayudar y se hizo cargo de Fuller, quien fue trasladada a un hospital cercano con lesiones que no ponían en peligro su vida.

La comunidad expresó sus comentarios ante la heroica actuación de Joseph

Los bomberos de Boston destacaron la rapidez de la acción de Joseph. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comisionado de bomberos de Boston, Paul Burke, elogió públicamente la valentía de Joseph en una declaración compartida en redes sociales. “Su rápida actuación al llevar a su vecina a una salida y entregarla a los bomberos fue heroica y, sin duda, le salvó la vida en un incendio que avanzaba rápidamente”, afirmó Burke. Además, agradeció a los bomberos por extinguir el incendio con rapidez, enfrentándose a un gran riesgo personal.

Keith Patterson, hijo de Fuller, expresó su profunda gratitud hacia Joseph, calificándolo como “un héroe entre nosotros”. En declaraciones a CBS News Boston, aseguró que si no hubiera sido por la intervención de Joseph, su madre probablemente no habría sobrevivido. “Le estoy eternamente agradecido, eternamente en deuda”, afirmó.

Fuller, quien ha vivido en el vecindario de Roxbury durante casi 40 años, es una figura conocida en la comunidad, lo que ha generado una ola de apoyo y agradecimiento hacia Joseph por parte de los vecinos y el administrador del edificio, Víctor Luna. “Dispuesto a arriesgar su vida para salvar a otra persona, para mí eso significa muchísimo”, comentó Luna.

Varias personas fueron desplazadas de sus hogares

El incendio dejó las unidades del edificio completamente inutilizables, lo que ha obligado a Joseph y a otros residentes a buscar refugio temporal. La Cruz Roja de Massachusetts está brindando asistencia a las 14 personas desplazadas, entre ellas 12 adultos y dos niños. A pesar de haber perdido su hogar, Joseph expresó que no se arrepiente de su decisión. “Si no lo hubiera hecho, habría sido mi conciencia. No la conozco, pero fue lo correcto”, declaró.

Geneva Fuller permanece en observación en el hospital debido a la inhalación de humo, mientras que las autoridades continúan investigando la causa del incendio.