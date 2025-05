Wall Street cerró su mejor mes desde 2023

Una pantalla muestra al consejero delegado de Tesla, Elon Musk, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras un operador de opciones de futuros trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en Nueva York, Estados Unidos, 30 de mayo de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

Wall Street cerró su semana ganadora y el mes con un viernes tranquilo después de un conjunto mixto de informes de ganancias de Gap, Ulta Beauty y otras compañías que navegan por los desafíos creados por los aranceles intermitentes del presidente Donald Trump.

El acuerdo alcanzado en Ginebra entre Estados Unidos y China estableció que los aranceles estadounidenses sobre importaciones chinas bajarían del 145% al 30% durante un periodo de negociación de 90 días, mientras que China reduciría sus propios gravámenes del 125% al 10%. Sin embargo, la incertidumbre sobre la continuidad de estas medidas y la posibilidad de nuevas tensiones comerciales marcaron el cierre de la semana y el mes en Wall Street.

El viernes, el S&P 500 terminó la jornada prácticamente sin cambios, tras una sesión influida por reportes mixtos de ganancias de empresas como Gap y Ulta Beauty, y por la volatilidad generada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump. El índice S&P 500 bajó menos del 0,1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average sumó 54 puntos, o un 0,1%, y el Nasdaq Composite retrocedió un 0,3%.

Durante mayo, la renta variable experimentó una volatilidad significativa, impulsada por la incertidumbre en torno a las políticas comerciales de Trump. No obstante, la relajación temporal de su postura arancelaria, junto con resultados corporativos positivos y datos de inflación moderados, permitieron que el S&P 500 registrara su mejor mes desde noviembre de 2023. El S&P 500 avanzó un 6,15% en el mes, el Nasdaq un 9,5% y el Dow Jones un 3,95%. En la semana, las ganancias fueron de 1,9% para el S&P 500, 2% para el Nasdaq y 1,6% para el Dow Jones.

El contexto macroeconómico también aportó elementos de estabilidad. Los datos publicados mostraron que el gasto de los consumidores estadounidenses creció ligeramente en abril, con una tasa interanual del 2,1% tras un avance del 2,3% en marzo. La Reserva Federal sigue de cerca el índice de precios PCE para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. Además, un informe de la Universidad de Michigan indicó que la confianza de los consumidores en Estados Unidos mejoró en mayo más de lo esperado, especialmente en la segunda mitad del mes, después de que Trump pausara varios de sus aranceles a China. La directora de la encuesta, Joanne Hsu, señaló que “en general, los consumidores ven las perspectivas para la economía como no peores que el mes pasado, pero siguen bastante preocupados por el futuro”.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE.UU., 30 de mayo de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

En el mercado de bonos, los rendimientos de los Treasury descendieron tras conocerse que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal fue ligeramente inferior a lo previsto en abril. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,39% desde el 4,43% del jueves, mientras que el rendimiento a dos años, más sensible a las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed, cayó al 3,90% desde el 3,92%.

Las expectativas sobre la política monetaria se mantuvieron estables. La Fed ha dejado sin cambios su tasa de referencia en lo que va del año, tras haberla reducido a finales de 2024 para dar mayor margen a la economía. Los funcionarios del banco central han manifestado su intención de esperar para evaluar el impacto de los aranceles en la inflación y la actividad económica antes de tomar nuevas decisiones. Los operadores continúan apostando a que la Fed recortará su objetivo de costos de endeudamiento a corto plazo en septiembre.

El viernes, la volatilidad se intensificó cuando Trump acusó a China en su plataforma Truth Social de no cumplir con el acuerdo que había pausado los aranceles bilaterales, aunque no especificó en qué consistía la supuesta violación ni qué medidas tomaría. “¡Demasiado para ser el Sr. BUEN TIPO!”, escribió el presidente. No obstante, el impacto de sus declaraciones fue limitado y los futuros de los índices estadounidenses recuperaron terreno rápidamente. Más tarde, Trump afirmó que hablaría con su homólogo chino, Xi Jinping, y expresó su esperanza de resolver las diferencias comerciales y arancelarias, lo que ayudó a calmar los ánimos en los mercados.

Una pantalla muestra sobre el bloqueo legal de aranceles, como un comerciante de futuros-opciones trabaja en el piso de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE.UU., 30 de mayo 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El panorama de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China sigue siendo incierto. Reuters citó al estratega senior de carteras de Ingalls & Snyder en Nueva York, Tim Ghriskey, quien afirmó que los aranceles continúan representando un desafío para el mercado. Ghriskey señaló que las conversaciones comerciales entre ambos países “supuestamente se han estancado de nuevo, y sin embargo también tienen una reunión próximamente”.

La decisión de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos de bloquear el miércoles muchos de los aranceles impuestos por Trump generó expectativas de que lo peor de las tensiones comerciales podría haber quedado atrás, lo que impulsó el repunte de las acciones en mayo. Sin embargo, los aranceles permanecen vigentes mientras la Casa Blanca apela el fallo, y el desenlace final sigue sin definirse, según publicó AP. Analistas e inversores consideran que la administración de Trump podría buscar nuevas formas de imponer gravámenes a sus socios comerciales.

Trump ha defendido el uso de aranceles como una estrategia para recuperar empleos manufactureros en Estados Unidos, aunque ha reconocido que tanto los hogares como las empresas estadounidenses podrían experimentar dificultades durante el proceso. La evolución de las políticas comerciales y su impacto en la economía y los mercados financieros continuará siendo un factor clave en las próximas semanas.

(Con información de AP y Reuters)