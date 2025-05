Estos carbohidratos podrían estar relacionados con una vejez saludable, según un estudio en EEUU

Consumo de carbohidratos de alta calidad vinculado a vejez saludable. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en JAMA Network Open el 16 de mayo de 2025 determinó que el consumo de carbohidratos de alta calidad durante la mediana edad está vinculado con un aumento significativo en la probabilidad de alcanzar una vejez sin enfermedades crónicas, con buen estado físico, mental y cognitivo. El estudio fue realizado por investigadores del Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging de la Universidad de Tufts, en colaboración con la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

El análisis utilizó datos de más de 47,000 mujeres participantes del Nurses’ Health Study, una de las cohortes epidemiológicas más reconocidas a nivel internacional en el estudio de la salud femenina. Las participantes respondieron encuestas dietéticas cada cuatro años entre 1984 y 2016, en las que informaron la frecuencia con la que consumieron 130 alimentos.

Los resultados mostraron que quienes consumieron con mayor frecuencia frutas enteras, verduras, legumbres y granos integrales tuvieron un 31% más de probabilidad de alcanzar una vejez saludable. En contraste, una dieta rica en carbohidratos refinados y azúcares añadidos se asoció con una disminución del 13% en esta probabilidad, según indica el informe científico citado por NBC News, MedicalXpress y ScienceDaily.

Los granos integrales aportan fibra y almidones de digestión lenta que favorecen el control metabólico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son los carbohidratos de alta calidad y cómo impactan el envejecimiento?

El estudio diferenció entre dos tipos de carbohidratos: los de alta calidad, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, y los de baja calidad, como harinas refinadas y azúcares añadidos. Estos últimos provocan aumentos rápidos de glucosa en sangre, mientras que los primeros contienen más fibra y almidones resistentes, que se digieren lentamente y promueven mayor saciedad. Esta clasificación fue explicada por el autor principal del estudio, Andrés Ardisson Korat, en declaraciones recogidas por NBC News.

Los datos revelaron que el grupo con mayor consumo de carbohidratos de alta calidad mostró una probabilidad 31% más alta de envejecer sin enfermedades. Este resultado se definió como alcanzar los 70 años sin enfermedades crónicas, con buena función física y mental, sin deterioro cognitivo y con salud emocional estable. Esta definición fue establecida por los propios investigadores del Jean Mayer USDA Center, según lo reportado por JAMA Network Open.

Entre las 47,512 mujeres analizadas, solo 3,706 cumplieron con todos los criterios de envejecimiento saludable. Esto representa menos del 8% del total, lo que sugiere una baja prevalencia de este perfil incluso en una cohorte con acceso frecuente a servicios de salud, como destacó el informe difundido por Medscape.

Frutas, verduras y granos integrales aumentan probabilidad de vejez sin enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué alimentos ayudan a llegar a la vejez sin enfermedades?

La investigación subraya la importancia del consumo de frutas enteras, cereales integrales, legumbres y verduras como parte de la dieta cotidiana desde la mediana edad. Estos alimentos no solo aportan fibra y almidones complejos, sino también una variedad de micronutrientes esenciales. La profesora Heidi Silver, del Vanderbilt University Medical Center, declaró a NBC News que las frutas, en particular, son una fuente diversa de vitaminas y minerales que no se encuentran en otros grupos alimenticios.

La doctora Gül Bahtiyar, jefa de endocrinología en NYC Health + Hospitals/Woodhull, añadió que estos patrones dietéticos también están asociados con menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Aunque no participó directamente en el estudio, destacó que su gran tamaño muestral le da solidez a los resultados, según se indica en el reporte de NBC News.

La doctora Brooke Aggarwal, profesora asociada en el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia, señaló que la mediana edad es un periodo crítico para intervenir con cambios dietéticos. Según sus declaraciones publicadas en NBC News, mejorar la dieta a esa edad puede influir en la capacidad futura de realizar actividades básicas como caminar, subir escaleras o levantarse de la cama sin ayuda.

Las legumbres contribuyen con proteínas vegetales y carbohidratos resistentes beneficiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice el estudio sobre proteínas animales y vegetales?

El equipo liderado por Ardisson Korat también publicó en 2024 un estudio adicional sobre la relación entre consumo de proteínas y envejecimiento saludable. Ese análisis, citado por NBC News, reveló que las mujeres que consumían más proteínas de origen vegetal tenían un 46% más de probabilidad de llegar a la vejez en buen estado general. En cambio, un mayor consumo de proteínas animales —como carne, pollo, pescado, leche o queso— se asoció con una reducción del 6% en la probabilidad de envejecer saludablemente.

Estos datos respaldan la tendencia de priorizar fuentes vegetales de proteína, como legumbres y frutos secos, en las recomendaciones nutricionales actuales. Sin embargo, los autores señalaron que ambos estudios son de tipo observacional y no permiten establecer una relación causal directa.

Las verduras son fuente de fibra, antioxidantes y componentes clave para la salud intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las limitaciones del estudio sobre envejecimiento saludable?

El estudio presenta varias limitaciones, reconocidas por sus autores en JAMA Network Open. En primer lugar, la mayoría de las participantes eran mujeres blancas con acceso a servicios médicos regulares, lo cual puede limitar la aplicabilidad de los resultados a otras poblaciones. Además, al tratarse de una investigación observacional, no se puede afirmar con certeza que los carbohidratos de alta calidad causen directamente el envejecimiento saludable.

Tampoco se exploraron en detalle los mecanismos fisiológicos que explican la relación entre dieta y salud a largo plazo. Aun así, los investigadores destacaron que este análisis contribuye a entender cómo los hábitos alimenticios influyen no solo en la longevidad, sino también en la calidad de vida en edades avanzadas, según resume ScienceDaily.