A los 83 años, una mujer cumplió su sueño de conducir un auto de carreras en Colorado

Bobbi Oxford manejando un auto de carreras a los 83 años (Crédito: Wish of a lifetime)

Bobbi Oxford, una mujer de 83 años residente en Littleton, Colorado, logró cumplir un sueño que había esperado durante décadas: ponerse al volante de un auto de carreras. Según informó CBS Sunday Morning, esta apasionada fanática de las carreras de NASCAR tuvo la oportunidad de experimentar la velocidad en el Pikes Peak International Raceway, un circuito ubicado en el estado de Colorado. Este logro fue posible gracias a Wish of a Lifetime, una organización benéfica afiliada a AARP, que se dedica a cumplir los deseos de personas mayores para inspirarlas a vivir con alegría y plenitud.

El sueño de Bobbi se remonta a su infancia, cuando asistía a las carreras de autos para apoyar a su hermano, quien competía en los circuitos. Aunque en aquella época las mujeres no tenían acceso a participar como pilotos, recuerda con claridad la emoción que sentía al escuchar rugir los motores y al ver las multitudes animar. En una ocasión, tuvo la oportunidad de inscribirse en un evento especial para mujeres llamado Powder Puff Derby, pero la lluvia obligó a cancelar la carrera, y nunca más se presentó otra oportunidad para competir.

Ahora, décadas después, Bobbi finalmente pudo vivir la experiencia que tanto había anhelado. En el circuito de Pikes Peak, se le permitió conducir un auto de carreras retirado, propiedad de Joe Garone, director de operaciones del lugar. Antes de subirse al vehículo, recibió un casco y un traje de carreras personalizado, además de un recorrido por el garaje y una orientación sobre el manejo del auto. Acompañada por un conductor experimentado en el asiento del pasajero, Bobbi dio varias vueltas al circuito ovalado de 1,6 kilómetros, disfrutando de cada segundo al volante.

Bobbi Oxford se mostró muy emocionada al cumplir su sueño de infancia (Crédito: Wish of a lifetime)

“¡Solo el sonido de este motor y estar al volante!”, exclamó Bobbi, según consignó CBS Sunday Morning. “¡Pisas el acelerador y oyes un rugido! ¡Te lo digo!”. La emoción era evidente en sus palabras, y su entusiasmo contagió a todos los presentes. En los márgenes de la pista, pilotos de diferentes edades la animaban con gritos de “¡Vamos, Bobbi, vamos!”. Entre los espectadores también se encontraron amigos de su comunidad de adultos mayores, así como su hijo y su nuera, quienes llevaron carteles hechos a mano para apoyarla.

La experiencia no terminó ahí. Después de conducir por la pista, un piloto profesional le ofreció un recorrido especial, realizando maniobras como giros cerrados y quemando neumáticos para darle a Bobbi una vivencia completa de lo que significa estar en un auto de carreras. Al finalizar, Bobbi expresó su alegría con una frase que resumió su emoción: “¡Lo logré! Nada podrá superar esto jamás”.

De acuerdo con CBS Sunday Morning, Bobbi había manifestado su deseo de alcanzar velocidades de hasta 209 kilómetros por hora durante su experiencia. Aunque no se especificó si logró esa velocidad, lo que quedó claro fue su satisfacción al cumplir un sueño que había esperado toda su vida. “¡Nunca en mis sueños más locos imaginé que me subiría a un auto de carreras, pero lo hice!”, declaró emocionada al medio mencionado anteriormente.

Gracias al programa Wish of a Lifetime, Bobbi Oxford pudo cumplir su sueño a los 83 años (Crédito: Wish of a lifetime)

La historia de Bobbi Oxford no solo se destaca por su perseverancia y pasión por las carreras, sino también por el impacto positivo que organizaciones como Wish of a Lifetime tienen en la vida de las personas mayores. Este tipo de iniciativas no solo permite cumplir deseos, sino que también demuestra que nunca es tarde para vivir experiencias significativas y emocionantes.

La historia de Bobbi Oxford demuestra que los sueños no tienen fecha de caducidad y que la edad nunca debe ser un obstáculo para vivir experiencias transformadoras. Su recorrido al volante no solo cumplió un deseo personal, sino que encendió una chispa de inspiración para todos aquellos que creen que ya es tarde para intentarlo. Iniciativas como la de Wish of a Lifetime reafirman el valor de escuchar y honrar los anhelos de las personas mayores, celebrando la vida en todas sus etapas.