Un adolescente con parálisis cerebral fue baleado nueve veces por agentes de la policía en Idaho

Víctor Pérez, quien tiene la mentalidad de un niño de 5 años por su discapacidad, recibió nueve disparos de la policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven de 17 años, identificado como Víctor Pérez, permanece en estado crítico luego de que agentes de la policía le dispararan en nueve ocasiones en el patio de su casa en Pocatello, Idaho, el pasado sábado.

Según informó NBC News, el incidente ocurrió tras una llamada al 911 que alertaba sobre un altercado físico en el domicilio, en el que Pérez, quien padece parálisis cerebral y enfrenta limitaciones físicas y mentales, sostenía un cuchillo. La familia del adolescente exige respuestas ante lo que consideran un uso excesivo de la fuerza.

De acuerdo con el reporte de NBC News, el jefe de policía de Pocatello, Roger Schei, explicó en una conferencia de prensa que los oficiales respondieron a una emergencia en la que se reportaba a un hombre armado con un cuchillo y en estado de intoxicación.

En el lugar, los agentes encontraron a Pérez, quien, según las autoridades, no acató las órdenes de soltar el arma y avanzó hacia ellos, lo que llevó a los oficiales a abrir fuego. La familia del joven, sin embargo, cuestiona la actuación policial, argumentando que Pérez tiene la capacidad mental de un niño pequeño y que su movilidad está severamente limitada.

La escena del joven baleado por los agentes de la policía

Policías de Pocatello argumentan que actuaron en defensa propia durante un altercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven en cuestión se encontraba en el suelo con un cuchillo en la mano, mientras una mujer intenta calmarlo y quitarle el arma.

Minutos después, llegan cuatro agentes armados que, desde detrás de una valla, le ordenan repetidamente que suelte el cuchillo. Pérez intenta levantarse y se dirige hacia los oficiales, quienes disparan en su contra. Los gritos de terror de los familiares del joven se escuchan inmediatamente después.

El medio NBC News detalló que, tras el tiroteo, Pérez fue trasladado al Centro Médico Regional Portneuf, donde ha sido sometido a tres cirugías. Durante una de estas intervenciones, los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna izquierda. Su estado de salud sigue siendo crítico.

La familia de Pérez cuestiona la respuesta policial

La familia de Pérez exige investigar el uso de fuerza letal en el tiroteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia del adolescente ha expresado su consternación y dolor por lo sucedido. Ana Vázquez, tía de Pérez, declaró a la estación de televisión KIFI que su sobrino tiene la capacidad mental de un niño de cinco años y que, aunque a veces se altere, siempre han podido calmarlo.

“Es discapacitado. Apenas puede caminar. La gente de por aquí te lo puede decir”, afirmó Vázquez, quien también señaló que el uso de la fuerza letal no era necesario en este caso.

Por su parte, el jefe de policía Roger Schei defendió las acciones de los oficiales, argumentando que tomaron decisiones en cuestión de segundos para proteger no solo sus vidas, sino también las de las personas cercanas al lugar.

Schei explicó que, en el momento del incidente, había dos personas a pocos metros de Pérez, lo que representaba un riesgo inmediato. Además, aseguró que los agentes brindaron atención médica al joven antes de que fuera trasladado al hospital.

Investigación en curso y reacciones de la comunidad

Manifestantes en Idaho protestan por el manejo policial del caso de Pérez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiroteo está siendo investigado por el Grupo de Trabajo de Incidentes Críticos del Este de Idaho y la propia policía de Pocatello. Durante la conferencia de prensa, Schei presentó una fotografía del cuchillo que Pérez sostenía y reprodujo la llamada al 911, en la que se reportaba que un hombre estaba golpeando a otro con un palo.

Sin embargo, el jefe policial evitó responder preguntas de los medios, argumentando que la investigación sigue en curso.

El video del incidente ha generado un intenso debate en la comunidad local, donde algunos residentes han expresado su indignación por el uso de la fuerza letal.

Según NBC News, el autor del video, Brad Andres, declaró que no consideraba que la situación justificara el uso de armas de fuego, ya que Pérez no perseguía a nadie y las personas presentes podían mantenerse fuera del alcance del cuchillo. “Estaba teniendo un día muy malo por problemas mentales, pero no era una situación realmente peligrosa”, afirmó Andres.

El domingo, un grupo de manifestantes se congregó frente al Departamento de Policía de Pocatello para protestar por el tiroteo. Entre los carteles que portaban, uno de ellos cuestionaba directamente la actuación de los agentes con la frase: “¿Por qué sacaron sus armas?”.