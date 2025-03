El cantante de música country Paul Cauthen reveló que tiene cáncer, razón por la que canceló su gira

El cantante de country Paul Cauthen aseguró que su decisión de detenerse y atender su salud probablemente le salvó la vida. (Instagram: @paulcauthen)

El cantante de country y country rock Paul Cauthen anunció que padece cáncer de tiroides, semanas después de cancelar su gira para enfocarse en su salud. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram el jueves 14 de marzo, el artista de 39 años compartió detalles sobre su diagnóstico y cómo su decisión de hacer una pausa en su carrera pudo haberle salvado la vida.

Cauthen explicó que comenzó a sentirse mal mientras estaba de gira y que, a pesar de su deterioro, decidió continuar con las presentaciones. Poco después, fue diagnosticado con neumonía y recurrió al uso de esteroides para aliviar los síntomas y poder seguir con sus compromisos.

Sin embargo, su salud siguió deteriorándose hasta que una noche vivió un episodio alarmante. “Algo me despertó y tenía los labios azules y la cara pálida. Me asusté muchísimo”, relató el músico en su video.

Aterrorizado por lo que estaba experimentando, se dirigió al frente del autobús de la gira y le preguntó a su conductor, Tony, dónde se encontraban. Al mirar por la ventana, vio un letrero indicando que estaban cerca del Aeropuerto Internacional de Des Moines, en Iowa. En ese instante, tomó una decisión crucial:

“Volé a casa. Por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí mismo”, expresó Cauthen. Tras llegar a Texas, se enfocó en su recuperación y, después de unas semanas sintiéndose mejor, decidió someterse a un chequeo médico completo en el Cooper Clinic, un centro de salud en Dallas.

El diagnóstico inesperado

Durante su evaluación médica, los resultados iniciales parecían indicar que todo estaba en orden. Sus pulmones, corazón e hígado estaban saludables. No obstante, los médicos identificaron una anomalía en su tiroides derecha. “Descubrieron una masa en mi tiroides derecha. Me dijeron que era carcinoma papilar, es cáncer”, reveló el cantante.

El carcinoma papilar de tiroides es el tipo más común de cáncer de tiroides y, según la Cleveland Clinic, suele tener un pronóstico favorable, especialmente cuando se detecta a tiempo. Aunque el artista no dio detalles sobre su tratamiento, el cáncer de tiroides a menudo se trata con cirugía, terapia con yodo radiactivo y, en algunos casos, terapia hormonal.

Cauthen afirmó que esta experiencia le permitió valorar la importancia de la salud y el tiempo, señalando que su decisión de detenerse y priorizar su bienestar probablemente le salvó la vida. “Mirando hacia atrás, darme un respiro y tomarme el tiempo para mejorar terminó salvándome”, reflexionó el músico.

El cantante también aprovechó el momento para agradecer a sus seguidores por su apoyo incondicional. “He tenido mucho tiempo para reflexionar y darme cuenta de que la vida es corta y preciosa. Gracias a todos por su apoyo inquebrantable durante todo este proceso”, expresó en su mensaje.

A pesar de su diagnóstico, Cauthen dejó claro que no tiene intención de retirarse de la música. “No he terminado. Seguiré escribiendo, seguiré cantando. Dios me tiene aquí por una razón y me hizo ir a hacerme estos exámenes por algo”, aseguró el artista.

La cancelación de su gira

El 6 de febrero, semanas antes de revelar su diagnóstico, Cauthen ya había anunciado en sus redes sociales que cancelaría todos sus conciertos para enfocarse en su salud mental y física. Su equipo confirmó la decisión en un comunicado publicado en Instagram, señalando que los reembolsos para los boletos estarían disponibles en cada recinto.

“Todos amamos mucho a Paul y estamos muy felices y aliviados de que haya tomado la decisión de ponerse a sí mismo en primer lugar”, expresó su equipo en el comunicado.

La noticia de su cáncer provocó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes le desearon una pronta recuperación y lo felicitaron por haber escuchado a su cuerpo a tiempo.

“Paul, eres una inspiración para muchas personas. Soy tu fan desde la primera canción que escuché”, comentó un usuario en la publicación.

“Deseándote una pronta recuperación. Te queremos mucho. Me alegra que hayas podido detenerte y darte el cuidado que necesitas”, escribió otro seguidor.

Aunque aún no ha revelado detalles específicos sobre su tratamiento, Cauthen ha dejado claro que volverá a los escenarios cuando su salud se lo permita. Su mensaje de resiliencia y fe ha conmovido a sus seguidores, quienes esperan verlo de regreso en el futuro con nueva música y presentaciones en vivo.

Por ahora, el cantante se mantiene enfocado en su recuperación y en pasar tiempo con su familia y seres queridos.