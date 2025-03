La estrella del baloncesto Caitlin Clark reveló quién es su jugador favorito de la NFL: no es Travis Kelce

Caitlin Clark destacó a Peyton Manning como su jugador favorito de todos los tiempos en el programa Eli Manning Show. (AP Foto/Matthew Putney)

La expectativa en torno a Caitlin Clark y su impacto en la próxima temporada de la WNBA no deja de crecer. Con el inicio de la campaña a la vuelta de la esquina, la estrella de los Indiana Fever se perfila como una de las figuras clave del equipo bajo la dirección de su nueva entrenadora, Stephanie White.

Según informó Athlon Sports, el equipo ha sumado refuerzos importantes a través de la agencia libre, lo que, combinado con la experiencia acumulada por Clark en su segundo año como profesional, promete una temporada llena de emociones para los aficionados.

De acuerdo con el medio, la jugadora ha tenido un receso de temporada muy activo, participando en diversos eventos deportivos, programas y podcasts. Uno de los momentos más destacados de este periodo fue el retiro de su icónica camiseta número 22 por parte de la Universidad de Iowa, un reconocimiento a su histórica trayectoria con los Hawkeyes, donde se convirtió en la máxima anotadora en la historia del baloncesto universitario de la División I, tanto en la rama masculina como femenina. Este logro consolidó su lugar como una de las atletas más influyentes de los últimos años.

Caitlin Clark asistió a un partido de playoffs de los Kansas City Chiefs junto a Taylor Swift. (Denny Medley/USA TODAY Sports/Reuters)

Su admiración por Peyton Manning y Patrick Mahomes

En una reciente aparición en el programa “Eli Manning Show”, Clark participó en una dinámica de preguntas y respuestas que dejó entrever su pasión por el fútbol americano.

Según detalló Athlon Sports, al ser consultada sobre su jugador favorito de todos los tiempos en la NFL, la basquetbolista no dudó en responder: “De los retirados, elijo a Peyton Manning. De hecho, tenía una camiseta de Peyton Manning cuando era niña. No quiero molestarte, Eli, pero me quedo con Peyton”. Esta declaración no solo mostró su admiración por el legendario mariscal de campo, sino que también generó un momento de humor con el anfitrión del programa, el exjugador Eli Manning.

Además, Clark compartió que su jugador favorito en activo es Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs. Según publicó E! OnLine, la estrella de los Fever fue vista durante la última temporada en un palco junto a Taylor Swift, quien es pareja del ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce. Ambas asistieron a un partido de playoffs en el que los Chiefs se enfrentaron a los Houston Texans, reafirmando la afinidad de Clark por el equipo de Kansas City.

La popularidad de Caitlin Clark ha trascendido el baloncesto, consolidándola como embajadora del deporte femenino. (AP Foto/Jason Redmond)

Un futuro brillante para los Indiana Fever

El medio destacó que la llegada de Stephanie White como nueva entrenadora de los Indiana Fever ha generado un ambiente de optimismo en el equipo. Con una plantilla renovada y el liderazgo de Caitlin Clark, quien continúa consolidándose como una de las mejores jugadoras de la liga, las expectativas para la próxima temporada son altas. El equipo confía en que la experiencia adquirida por Clark en su primer año profesional, sumada a su talento natural, será clave para alcanzar nuevos logros.

El impacto de Clark en el baloncesto femenino no se limita a su desempeño en la cancha. Su popularidad y carisma la han convertido en una figura destacada dentro y fuera del deporte, atrayendo la atención de los medios y de los aficionados. Con su habilidad para conectar con el público y su historial de éxitos, la jugadora de los Fever se perfila como una de las principales embajadoras del baloncesto femenino en los próximos años.

El retiro de su camiseta número 22 por parte de la Universidad de Iowa marcó un hito en la carrera de Caitlin Clark. Este honor, reservado para los atletas más destacados, es un testimonio de su impacto en el baloncesto universitario y de su legado como una de las mejores jugadoras en la historia de los Hawkeyes. Según consignó Athlon Sports, este reconocimiento se suma a una lista de logros que incluye récords históricos y una influencia significativa en el crecimiento del deporte.