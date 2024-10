Hallaron muerto en Los Angeles a un renombrado fotógrafo de guerra: el principal sospechosos es su hijo

El 12 de octubre, un ataque en las montañas de San Gabriel derivó en la trágica muerte del fotoperiodista Paul Lowe, quien fue hallado con heridas fatales por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (Instagram Paul Lowe)

La tragedia comenzó a desarrollarse la tarde del 12 de octubre, cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia por un ataque en las montañas de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. A su llegada, los agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles encontraron el cuerpo de un hombre de 61 años, identificado como el fotoperiodista Paul Lowe, tendido en un sendero en Stoddard Canyon Falls. El cuerpo presentaba una herida profunda en el cuello, además de signos de trauma en el torso, lo que indicaba un violento ataque. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, Lowe fue declarado muerto en el lugar.

El principal sospechoso del asesinato de Paul Lowe es su hijo de 19 años, Emir Lowe, detenido tras un accidente automovilístico cerca del lugar del crimen (Instagram Paul Lowe)

Las autoridades comenzaron a investigar el entorno, tratando de reconstruir lo sucedido en ese remoto sendero. Testigos en la zona mencionaron haber visto a un hombre huyendo en auto a alta velocidad. Minutos después, ese vehículo se estrelló a pocos kilómetros del lugar del crimen. Los oficiales encontraron al conductor, un joven de 19 años, quien fue detenido en el lugar del accidente. Pronto se confirmó un detalle impactante: el sospechoso del asesinato era el hijo de la víctima, Emir Lowe.

La relación entre Paul Lowe y su hijo Emir había sido complicada en los últimos meses, marcados por una crisis de salud mental del joven. Según declaraciones de la esposa de Paul y madre de Emir, Amra Abadzic Lowe, Emir había sido hospitalizado varias veces el último año debido a episodios de psicosis. La familia estaba preocupada por su estado, y Paul había viajado a California desde Londres con el objetivo de persuadir a su hijo para que regresara a casa. Según Amra, Emir se mostró tranquilo en los días previos al ataque, lo que hizo aún más desconcertante la noticia del asesinato.

Paul Lowe había viajado a California desde Londres para intentar persuadir a Emir a regresar a casa, tras notar una aparente calma en su hijo días antes del ataque (Instagram Paul Lowe)

Aunque las autoridades aún no revelaron un motivo claro para el crimen, los detalles del ataque y la detención de Emir sugieren que la relación entre padre e hijo atravesaba un momento extremadamente delicado. Emir fue acusado formalmente de asesinato y permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Los Ángeles con una fianza de 2 millones de dólares. Se espera que enfrente su juicio en los próximos meses, mientras las investigaciones continúan.

Renombrado por capturar momentos históricos, Paul Lowe documentó eventos cruciales como la caída del muro de Berlín, el fin del apartheid y el sitio de Sarajevo (Photo by Konstantinos Zilos/NurPhoto via AP)

La trayectoria de un fotoperiodista testigo de la historia

Paul Lowe, nacido en Londres en 1963, se destacó como un fotoperiodista cuyo trabajo lo llevó al centro de los eventos más importantes de las últimas décadas. Graduado en Historia y Filosofía por la Universidad de Cambridge en 1986, pronto encontró su pasión en la fotografía documental, completando un título en esta disciplina en la Universidad de Gales en 1988. Desde entonces, comenzó una carrera internacional que lo colocó como testigo directo de momentos históricos como la caída del Muro de Berlín, la Revolución Rumana, el fin del apartheid en Sudáfrica y las hambrunas en África.

Uno de los eventos que marcó profundamente su carrera fue el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia en la década de 1990. Este conflicto, que se extendió entre 1992 y 1996, fue testimoniado por Lowe, quien documentó el sufrimiento y la resistencia de la población atrapada en el asedio más largo a una capital moderna.

Paul Lowe, catedrático oficial de Conflictos, Paz e Imagen en el London College of Communication, fue reconocido por su destacada contribución al fotoperiodismo (Instagram Paul Lowe)

El trabajo de Lowe fue publicado en medios internacionales y fue galardonado con múltiples premios internacionales. Además, fue una figura crucial en la formación de nuevas generaciones de fotoperiodistas. Como profesor de fotoperiodismo en la University of the Arts de Londres, sus lecciones sobre la ética y el poder de la fotografía para narrar realidades complejas resonaron profundamente entre sus estudiantes y colegas.

Lowe dividía su vida entre Londres y Sarajevo, una ciudad con la que mantuvo un fuerte vínculo personal. En 1992, durante el sitio, conoció a Amra Abadzic, periodista de Reuters, con quien se casó en 1995 y formaron una familia. El profundo lazo con la región lo llevó a publicar varios libros, como “Bosnians” en 2005, que documenta las cicatrices dejadas por la guerra en la población bosnia.

Con una carrera dedicada a la enseñanza y la exploración ética del fotoperiodismo, Lowe dejó una huella imborrable en el mundo del periodismo visual y entre sus estudiantes y colegas (Instagram Paul Lowe)

En sus últimos años, Lowe continuó enseñando y escribiendo sobre los dilemas éticos del fotoperiodismo. Entre sus publicaciones destacan “Behind the Camera” (2016) y “A Chronology of Photography” (2018), donde exploraba la historia del fotoperiodismo y los desafíos que enfrentan los fotógrafos al capturar el sufrimiento humano. Como decía Lowe, “la cámara es una forma de transportarte a través del tiempo y el espacio, a un lugar donde físicamente no podrías haber estado”.