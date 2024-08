Los expertos piden abordar el dolor en la inserción del DIU ante el aumento de los casos expuestos en redes sociales

Los centros de control y prevención de enfermedades proponen nuevos métodos para atender el dolor en la inserción del dispositivo intrauterino. (Archivo Infobae)

La inserción del dispositivo intrauterino (DIU), un método anticonceptivo cada vez más popular entre las mujeres, se ha convertido en un tema de debate en las redes sociales debido a los informes sobre el dolor intenso asociado con el procedimiento. Videos de mujeres mostrándose retorcidas de dolor y llorando durante la inserción del dispositivo en forma de “T” se han vuelto virales, generando preocupaciones sobre cómo se maneja el dolor en estas situaciones, así lo informó The New York Times. En respuesta, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han emitido por primera vez recomendaciones específicas para que los médicos informen y consideren métodos de manejo del dolor antes de proceder.

La Dra. Beverly Gray, profesora asociada de obstetricia y ginecología en la Universidad Duke, expresó a The New York Times: “A menos que vivas bajo una roca, eres consciente del problema”. Los médicos han sido criticados por no tomar en serio el dolor que sufren sus pacientes durante la inserción del DIU, y esta nueva guía apunta a cambiar eso. Los CDC sugieren que los clínicos asesoren a sus pacientes sobre las opciones de manejo del dolor, algo que no se hacía de manera sistemática anteriormente.

El incremento en el uso de los DIU y los relatos sobre el dolor intenso, descrito por algunas mujeres como “el peor dolor imaginable” o comparable a “un cuchillo caliente” apuñalándolas, ha llevado a un llamado urgente para abordar esta cuestión. Un estudio de 2015 encontró que los médicos tienden a subestimar el dolor de sus pacientes durante el procedimiento. Además, una encuesta de 2019 reveló que menos del 5% de los médicos ofrecían inyecciones de anestésico local, prefiriendo prescribir analgésicos de venta libre que, según estudios, son menos efectivos.

La Dra. Eve Espey, directora del departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad de Nuevo México, señaló que aunque la lista anterior de recomendaciones de los CDC mencionaba el manejo del dolor, las nuevas pautas hacen énfasis en las preferencias y experiencias del paciente. “Creo que es un cambio significativo”, dijo la Dra. Espey al medio original. “La orientación sobre este tema ha pasado de centrado más en el proveedor a centrado más en el paciente.” También destacó la importancia de considerar factores como la ansiedad y traumas pasados que pueden magnificar la percepción del dolor.

La Dra. Gray hizo hincapié en que “el dolor de las mujeres y sus experiencias han sido minimizados en toda la medicina”. Al validar esta cuestión, los CDC alientan a que los médicos utilicen métodos más efectivos para el manejo del dolor, como geles, cremas y aerosoles anestésicos, además de las inyecciones de lidocaína, que eran la única opción mencionada en la guía de 2016. Si bien la Dra. Espey reconoció que la evidencia sobre la efectividad de algunos anestésicos tópicos no es “fabulosa”, la ampliación de opciones es un avance significativo.

Dra. Antoinette Nguyen, médica oficial en la división de salud reproductiva de los CDC, explicó que las nuevas directrices subrayan la importancia de la “toma de decisiones compartida”, prestando atención a las experiencias y sentimientos de los pacientes, particularmente aquellos que puedan intensificar la sensación de dolor.

Estas de actualización podrían fomentar un enfoque más empático y centrado en el paciente, con la esperanza de que una mejor gestión del dolor motivo a más mujeres a considerar este método anticonceptivo, que es seguro y altamente efectivo. La Dra. Espey comentó: “Es bueno cuando el público a veces pone el pie firme”.