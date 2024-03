Estados Unidos presentó el borrador de una resolución de la ONU para un alto el fuego en Gaza y liberación de los rehenes de Hamas

Manifestantes participan en una protesta pidiendo la liberación de los rehenes secuestrados en el mortal ataque del 7 de octubre contra Israel por el grupo terrorista palestino Hamas desde Gaza, en Tel Aviv, Israel, 15 de marzo de 2024. REUTERS/Carlos García Rawlins

Estados Unidos distribuyó el jueves en la noche el borrador final de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que apoyaría los esfuerzos internacionales para lograr “un alto el fuego inmediato y sostenido” en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza dentro de un acuerdo para la liberación de los rehenes capturados en el sorpresivo ataque terrorista sobre el sur de Israel el 7 de octubre.

Por el momento, no se ha fijado una fecha para la votación y el borrador obtenido por The Associated Press es susceptible de cambios.

Estados Unidos hizo circular el primer borrador de la propuesta el 19 de febrero, un día antes de vetar una resolución con un amplio respaldo árabe que exigía un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja, alegando que interferiría con la negociación de un acuerdo para liberar a los rehenes.

Fue el tercer veto de Washington a una resolución del Consejo de Seguridad exigiendo un alto el fuego en Gaza. Esta posición enfrentó al gobierno de Joe Biden con gran parte del mundo, incluyendo muchos de sus aliados.

Israel Katz, ministro de Asuntos Exteriores ante las Naciones Unidas, asiste a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamas, en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el 11 de marzo de 2024. REUTERS/David 'Dee' Delgado/Archivo

Los contactos diplomáticos se estancaron tras no poder forjar una tregua antes del inicio del mes sagrado del islam, el Ramadán, un plazo informal que venció sin acuerdo alguno.

El ejército israelí dijo el miércoles que seguirá adelante con su ofensiva prevista en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave, donde se han refugiado 1,4 millones de palestinos desplazados. Además, planea trasladar a los civiles a “islas humanitarias” en el centro del enclave.

En el asalto del 7 de octubre, que provocó la guerra, los terroristas mataron a 1.200 personas y tomaron a unas 250 más como rehenes. Israel respondió con una ofensiva que se ha cobrado la vida de más de 31.000 palestinos, según Hamas, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que alrededor de dos tercios de los fallecidos son mujeres y menores.

Qué dice la propuesta de alto el fuego del grupo terrorista Hamas

El grupo terrorista Hamas ha presentado una propuesta de alto el fuego en Gaza a los mediadores y a Estados Unidos que incluye la liberación de rehenes israelíes a cambio de la libertad de presos palestinos, 100 de los cuales cumplen cadena perpetua, según un documento al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

Hamas dijo que la liberación inicial de israelíes incluiría a mujeres, niños, ancianos y rehenes enfermos a cambio de la liberación de entre 700 y 1.000 palestinos retenidos en cárceles israelíes, según la propuesta. Se incluye la liberación de “reclutas femeninas” israelíes.

Se levanta humo tras un ataque israelí en medio del actual conflicto entre Israel y Hamas, en el centro de la Franja de Gaza el 14 de marzo de 2024. REUTERS/Ahmed Zakot

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el jueves que la nueva propuesta de tregua en Gaza presentada por Hamas a los mediadores se basaba en “exigencias poco realistas”.

Su oficina dijo que el viernes se presentaría una actualización de la cuestión al gabinete de guerra y al gabinete de seguridad ampliado.

Egipto y Qatar han estado intentando reducir las diferencias entre Israel y Hamas sobre cómo debería ser un alto el fuego, mientras una crisis humanitaria cada vez más profunda tiene a una cuarta parte de la población de la Franja de Gaza enfrentada a la hambruna.

(Con información de AP y Reuters)