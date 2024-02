Así es el lujoso departamento donde vivió Tom Brady en Miami Beach que está a la venta por USD 16 millones

Servicios de lujo incluyen spa, gimnasio privado y acceso directo a la playa (EFE)

El lujoso departamento ubicado en Surfside, Florida (Estados Unidos) en el que estuvo viviendo Tom Brady, ex estrella de la NFL (National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano), se ha puesto en el mercado por casi USD 16 millones. Este exclusivo inmueble, ubicado a solo 20 minutos de Miami Beach, ofrece tres dormitorios, cinco baños y una superficie de 381 metros cuadrados (4100.2 pies cuadrados).

El departamento, situado en el complejo residencial conocido como Fendi Chateau Residences, destaca por su diseño elegante y sus impresionantes vistas al océano Atlántico. Equipado con una suite principal que incluye un lujoso baño de mármol y una terraza privada, el lugar ofrece un ambiente de privacidad y lujo.

La cocina del departamento está equipada con electrodomésticos de alta gama de la marca Gaggenau, hornos de pared y un enfriador de vinos. Además, el complejo residencial ofrece una amplia gama de servicios de lujo, que incluyen un spa completo, gimnasio privado, salón de eventos, club infantil, acceso directo a la playa y un exclusivo restaurante para los residentes.

La suite principal del lujoso departamento en venta en Miami Beach ofrece vistas panorámicas al océano Atlántico y cuenta con un baño de mármol, parte de las exclusivas comodidades de esta residencia de lujo (compass.com)

Con solo 58 unidades en el edificio, Fendi Chateau Residences garantiza una experiencia de vida íntima y exclusiva, según lo destacado por Mendel Fellig, corredor inmobiliario. El listado también revela que la propiedad está sujeta a impuestos anuales de USD 165.341 y una tarifa mensual de asociación de vecinos de USD 8.899. Se construyó en 2016 y pertenece al condado de Miami-Dade, comandado por la alcaldesa Daniella Levine Cava.

Esta decisión de venta no es la única movida inmobiliaria notable de Brady en los últimos tiempos. Según informes de People, el ex jugador de la NFL y su ex esposa, la supermodelo Gisele Bündchen, también han alquilado una mansión en Tampa, Florida, propiedad de la leyenda de los Yankees, Derek Jeter, en abril de 2020.

Conocida cariñosamente como “St. Jetersburg” por los residentes locales, esta impresionante residencia refleja el estilo de vida lujoso y exclusivo al que Brady y Bündchen están acostumbrados.

Las amplias terrazas al aire libre del departamento ofrecen un espacio tranquilo para disfrutar de las vistas al mar y del clima tropical de Florida (compass.com)

El lujoso condominio también satisfacía la necesidad de privacidad de Brady, ya que solo se puede acceder a él a través de un ascensor privado. El famoso jugador de fútbol americano pagaba USD 60 mil al mes por este excepcional lugar.

Actualmente, el condominio con vista al mar está disponible para alquiler, aunque ahora el precio es de USD 75 mil. A cambio de esta suma, el arrendatario obtiene acceso exclusivo a un restaurante reservado para residentes, un salón de belleza y un gimnasio que incluye sauna, piscina cubierta y una sala de masajes.

Ahora hay impuestos anuales de USD 165,341 y gastos de mantenimiento mensuales de USD 8,899. (compass.com)