Senadores de EEUU advirtieron sobre el avance chino en inteligencia artificial: temen que el régimen la use para minar las democracias occidentales

Un símbolo de inteligencia artificial en una conferencia tecnológica en Shanghái, China. REUTERS/Aly Song

(Washington, Estados Unidos) A medida que transcurre la campaña electoral en un país partido en dos mitades como Estados Unidos, con candidatos que polarizan a los ciudadanos y un Congreso trancado en muchos aspectos por esa división, hay un tema en que tanto republicanos y demócratas están de acuerdo en avanzar juntos: cómo regular la inteligencia artificial.

Uno de los aspectos que une a congresistas de ambos partidos es el temor ante el avance chino en esta área. Dos senadores del comité de Inteligencia que siguen de cerca los temas tecnológicos, el demócrata Michael Bennet (Colorado) y el republicano Todd Young (Indiana), compartieron la última semana un panel organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Washington.

Young, además, integra el denominado “grupo bipartidista de los 4″, coordinado por el demócrata Chuck Schumer y que lo completan el republicano Martin Heinrich y el demócrata Mike Rounds. Allí avanzan en discutir legislación para la IA.

Tanto Bennet como Young compararon en el evento la carrera tecnológica que su país está corriendo con China con la competencia espacial que EEUU disputó con los soviéticos en medio de la Guerra Fría.

El republicano Todd Young (centro), junto al demócrata Michael Bennet (derecha), participaron de un evento que fue moderado por Gregory Allen (izquierda), director del Centro Wadhwani de Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas del CSIS.

El problema, según Bennet, es que en ese momento Estados Unidos tenía claro cuál era el papel a jugar: contener a la Unión Soviética. “Y no es que no tuviéramos opiniones diferentes y que los diferentes partidos no lo vieran de manera diferente. Pero cada presidente sabía cuál iba a ser su trabajo. Estábamos enfrentando exactamente lo mismo en el mundo de hoy con respecto a Beijing y con respecto a la competencia tecnológica en la que estamos”, señaló.

Pero según el senador, eso ya no es posible hoy con China. “Están demasiado integrados en la economía global y crearía demasiadas dificultades en todo el mundo. Pero cuando veo cómo China ha desarrollado una capacidad en los últimos 10 o 15 años, se basa en robar nuestra tecnología. En cierto modo plantea la pregunta: ¿cómo habríamos abordado esto de manera diferente, en una era de contención?”, se preguntó Bennet.

La respuesta, según el senador, hubiese estado en contar con controles de exportación más duros. “Estaremos en una economía integrada con China por el resto de nuestras vidas. Pero creo que tenemos que hacer un trabajo mucho mejor durante los próximos 50 años desarrollando nuestra propia tecnología, liderazgo tecnológico y haciendo todo lo posible para asegurarnos de que podemos frenar su ritmo o al menos que no estén robando nuestra propiedad intelectual, que es lo que han estado haciendo durante las últimas décadas”, dijo el demócrata.

Cómo regular la inteligencia artificial es uno de los grandes debates que tiene el Congreso de Estados Unidos, donde los senadores intentan dejar de lado sus diferencias políticas para llegar a un acuerdo bipartidista. REUTERS/Dado Ruvic/

Su colega republicano, que se mostró de acuerdo en este asunto, también puso como ejemplo el pasado de la carrera espacial en contexto de Guerra Fría como oportunidad en el contexto tecnológico de hoy. “Si miramos hacia atrás, en los primeros momentos de la Guerra Fría, un congresista, John McCormack logró persuadir a sus colegas para que aprobaran una Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que establecía que la NASA tomaba algo de dinero que, en retrospectiva, era una modesta cantidad de dinero cuando se considera el hecho de que nuestra economía genera billones de dólares y valor agregado cada año en la industria aeroespacial”, dijo Young .

Señaló que hoy, si se logra “realizar las inversiones iniciales críticas cuando sea necesario”, se puede “crear una atmósfera regulatoria favorable para que nuestros socios comerciales puedan prosperar”, dijo.

Inteligencia artificial y amenaza china

La amenaza china es lo que más preocupa a los políticos estadounidenses, según quedó claro en el evento de CSIS. “Hubo un tiempo en estos paneles como este, en los think tanks de Washington los políticos estadounidenses decían: ‘Oye, esto va a ser fantástico, cuando internet llegue a China, se democratizarán’. Pero ha sucedido todo lo contrario. Han utilizado esta y otras tecnologías para concretar su estado de vigilancia, no sólo en China, sino en todo el mundo”, dijo Bennet

Los congresistas ponen como ejemplo la influencia que China quiso tener en Europa y América Latina a través de Huawei como uno de los riesgos en el marco de esta batalla tecnológica. REUTERS/Aly Song/File Photo

En ese sentido el demócrata remarcó que eso es “lo que intentaban hacer con la tecnología de Huawei”, la empresa china que avanzó fuerte en Europa y América Latina.

“Necesitamos asegurarnos de que, a medida que desarrollamos estas nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, por ejemplo, que lo estemos haciendo de maneras que son realmente compatibles y consistentes con nuestros valores y que estamos ofreciendo a la humanidad algo que se ve muy diferente de lo que Xi Jinping les ofrece con esta tecnología”, agregó el senador demócrata.

Qué discute el Congreso

Los políticos estadounidenses temen que regímenes como el chino puedan utilizar herramientas que ofrece la inteligencia artificial para avanzar contra la democracia occidental. En ese sentido, en el Congreso discuten algunas normas regulatorias que avanzan como acuerdos bipartidarios.

“Siempre es peligroso tener expectativas elevadas en esta ciudad y en esta atmósfera política, pero creo que hemos hecho una valiosa contribución a la comprensión del Congreso de que la inteligencia artificial tiene tanto oportunidades como desafíos para nuestra seguridad nacional, nuestros derechos civiles y todo tipo de cosas más”, dijo Young.

El Congreso de EEUU discute cómo legislar sobre la IA. Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz

El senador republicano se mostró de todas formas muy optimista por el desarrollo de la IA. “El potencial de mejora es asombroso”, dijo el integrante del “grupo de los 4″. Los senadores de ambos partidos se reúnen semanalmente a conversar sobre IA y buscar acuerdos. Según Young, ahora están en el proceso de “destilar” todas notas tomadas durante meses de trabajo para “identificar intereses comunes” y áreas donde podrían legislar

“Nuestra intención y la del senador Schumer ha sido muy claro al respecto: encargar a los comités de jurisdicción la tarea de legislar, haciendo que el Senado funcione”, dijo Young.

Hay dos antecedentes cercanos de leyes que, en un Congreso que no parece ponerse de acuerdo en nada, lograron acuerdos bipartidistas: la Ley de Chips y la Ley de Ciencia. “En poco tiempo veremos algunos comités de jurisdicción celebrando audiencias y tratando de aprobar y enviar al pleno proyectos de ley relacionados con garantizar que logremos el equilibrio adecuado entre regular los riesgos de la IA por un lado y permitir la innovación por el otro”, señaló el senador.