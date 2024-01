Ley en Florida penalizaría como difamatoria la acusación sin pruebas de racismo, sexismo, homofobia y transfobia

En Florida, un controvertido proyecto de ley plantea modificar el umbral legal de la difamación y sus implicaciones para la libertad de expresión. (Archivo)

En Florida, Estados Unidos, un nuevo proyecto de ley presentado en el Senado estatal ha generado un debate intenso acerca de sus posibles efectos en la libertad de expresión. La propuesta legislativa, que lleva el nombre de SB 1780, buscaría categorizar como difamación per se las acusaciones de discriminación en cuestiones de raza, sexo, orientación sexual o identidad de género si el demandante es calumniado por tales acusaciones.

Te puede interesar: El chef Gordon Ramsay abrirá un nuevo restaurante en Miami Beach

La “difamación per se” es una categoría legal dentro del derecho de la difamación que se aplica a afirmaciones que se consideran perjudiciales en sí mismas, de tal forma que no se requiere que la parte demandante demuestre daño o perjuicio adicional para establecer la difamación. En general, las declaraciones clasificadas como difamación per se son aquellas que:

Atribuyen a la persona la comisión de un crimen.

Sugieren que la persona padece una enfermedad grave o contagiosa.

Afectan negativamente la conducta de la persona en su profesión o negocio.

Insinúan que la persona carece de moral sexual o comete inmoralidades sexuales.

Estas categorías de acusaciones se presumen tan dañinas para la reputación de una persona que la ley dispensa de la necesidad de probar que causaron un daño real a la reputación de la parte afectada. En los casos de difamación per se, los daños se consideran implícitos y el sujeto afectado puede proceder legalmente contra el emisor de tales declaraciones difamatorias.

Te puede interesar: Disney World lanzó ofertas especiales para residentes de Florida

La legislación propuesta abre la posibilidad para que individuos presenten demandas de difamación sin la necesidad de comprobar “malicia real”, un requisito que fue establecido por la decisión del caso de 1964 de la Corte Suprema de Estados Unidos, New York Times vs. Sullivan, que configuró el estándar actual en casos de difamación que involucran a figuras públicas. La medida implicaría una reversión significativa de este estándar legal establecido.

La SB 1780 emerge en el Senado de Florida y suscita un intenso debate sobre los límites a la hora de categorizar acusaciones de discriminación como difamación per se. (Tripadvisor)

Dentro de las especificaciones del proyecto, se plantea un cambio en las condiciones requeridas para que un investigador concluya que hubo “malicia real” en la acusación, facilitando así el proceso judicial para el demandante. Si se aprueba, la SB 1780 también contempla que en instancias donde se realicen acusaciones de homofobia o transfobia no se permita a los demandados usar las convicciones religiosas o descubrimientos científicos del demandante como parte de su defensa.

Te puede interesar: Rosalía desata rumores de cambio de residencia a Miami

En cuanto a posibles sanciones, el texto del proyecto de ley estipula que los individuos hallados culpables de difamación podrían enfrentar multas que asciendan a un mínimo de USD 35,000, añadiendo una carga financiera significativa a la sentencia de difamación.

El alcance de la SB 1780 no se limita a las declaraciones verbales o presenciales, sino que incluye expresiones realizadas en medios de comunicación impresos, televisión y, de manera notoria, aquellas que circulan en las redes sociales. Este aspecto resalta la atención a la forma en que la información y las acusaciones se distribuyen en la era digital.

De acuerdo con CBS News, un punto que ha causado particular inquietud entre la comunidad periodística de Florida es la eliminación de ciertos derechos y privilegios ligados a su labor. Según la propuesta, se eliminarían protecciones relacionadas con el mantenimiento del anonimato de las fuentes, haciendo que las declaraciones procedentes de fuentes no identificadas se consideren “presuntamente falsas”. Dicho cambio legislativo pondría en riesgo a periodistas y medios de comunicación ante posibles demandas por difamación basadas en tales declaraciones.

Cabe resaltar que la SB 1780 propone una reducción en la definición de “figura pública” con respecto a las demandas por difamación, limitando esta categoría a exclusión de empleados públicos no electos o designados y personas que adquirieron prominencia al defenderse públicamente de acusaciones, participar en entrevistas o estar presente en un contenido viral en Internet.

El proyecto de ley en cuestión guarda similitudes con una iniciativa homóloga presentada en la Cámara de Representantes de Florida, conocida como HB 757. Ambas propuestas legislativas podrían representar un cambio profundo en las prácticas y límites de la libertad de expresión en el estado, sugiriendo un entorno más restrictivo para la discusión de temas de discriminación y calumnias relacionadas.