Fueron a pescar y hallaron un “milagro”: un hombre sobrevivió seis días atrapado en su camioneta

La policía rescata a un hombre después de encontrar su vehículo dañado (Policía Estatal de Indiana vía AP)

Un hombre de 27 años sobrevivió durante seis días únicamente con agua de lluvia mientras estaba fuertemente inmovilizado dentro de su camioneta accidentada debajo de un puente de una carretera en el noroeste de Indiana, dijo la policía.

Te puede interesar: Estados Unidos sancionó a 14 personas de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador por corrupción

Su terrible experiencia terminó cuando dos hombres que buscaban lugares de pesca el martes por la tarde notaron el vehículo muy dañado, con su bolsa de aire blanca desplegada, y metieron la mano en el interior.

“Tocaron el cuerpo y la persona giró la cabeza y empezó a hablarles. Entonces eso los sorprendió un poco”, dijo el sargento. Glen Fifield, de la Policía Estatal de Indiana, dijo a los medios de comunicación locales.

Te puede interesar: El Congreso de EEUU pidió más información sobre Manuel Rocha, el embajador que espíaba para Cuba: “El régimen sigue siendo una amenaza activa”

El vehículo se salió de la Interestatal 94 delante de un puente sobre Salt Creek, no pasó por la barandilla y probablemente rodó varias veces antes de aterrizar al otro lado del arroyo, oculto fuera de la vista de la carretera de arriba, dijo Fifield en una conferencia de prensa.

Matthew R. Reum de Mishawaka, Indiana, fue liberado de los escombros el martes por la noche por socorristas que trabajaban bajo brillantes focos, luego fue trasladado en avión a un hospital en South Bend con heridas que amenazaban su vida, dijo Fifield.

Te puede interesar: “Estamos alarmados por el dramático aumento de los incidentes antisemitas en todo el mundo”, aseguró un funcionario de Estados Unidos

“Francamente, es un milagro que esté vivo”, dijo Fifield, pero Reum seguía en estado crítico el miércoles por la mañana.

La policía dice que el hombre que fue rescatado después de estar atrapado durante seis días en su camioneta accidentada bebió agua de lluvia para sobrevivir a la terrible experiencia mientras estaba atrapado entre los escombros debajo del puente de la autopista de Indiana (Policía Estatal de Indiana vía AP)

Mario García, uno de los pescadores que encontró los restos del naufragio, dijo que Reum estaba despierto y “muy feliz de vernos”, después de haber estado expuesto a los elementos desde el 20 de diciembre.

“Casi me mata allí, porque fue muy impactante” encontrarlo con vida, dijo García durante una conferencia de prensa el martes en la cercana ciudad de Portage, informó The Times of Northwest Indiana.

García, de Hobart, dijo que Reum les dijo que había gritado pidiendo ayuda, pero que sólo escuchó el “sonido silencioso del agua”.

Reum les dijo que su teléfono celular se había caído fuera de su alcance y su cuerpo quedó atrapado, lo que le impedía pedir ayuda. Fifield dijo que Reum no había sido reportado como desaparecido.

“Si no hubiera sido por las dos personas que caminaban por el arroyo esta tarde, este incidente probablemente habría tenido un resultado diferente”, dijo Fifield en un comunicado de prensa. La “voluntad de Reum de sobrevivir a este accidente fue nada menos que extraordinaria”.

(Con información de AP)