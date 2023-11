Manny Hernández, un “paparazzi amable” en la Feria del Libro de Miami

"Candids Miami 2", el libro que el fotógrafo Manny Hernández presenta en Miami Book Fair.

Durante 33 años Manny Hernández ha sido el fotógrafo de las estrellas en la Ciudad Mágica. El próximo 18 de noviembre, en la 40.ª edición de Miami Book Fair, presentará su libro Candids Miami 2, segundo volumen de un catálogo de instantáneas que recoge el auge de las celebridades en el sur de la Florida en los noventa, antes de la era de las redes sociales.

En esa era Hernández plasmó la desbordante vida de Miami en el campo de las artes, la moda y la cultura pop a través del lente de su cámara. Candids Miami 2 contiene más de 100 imágenes a lo largo de 104 páginas, que capturan los dinámicos momentos de la escena social de la Ciudad Mágica en aquella década destacada.

Oriundo de la ciudad más emblemática de la Florida, Manny of Miami, como también se le conoce, comenzó su carrera mientras estudiaba en el Miami-Dade College y la Universidad Internacional de Florida (FIU). El fotógrafo cuenta que fue su “enfoque espontáneo” lo que le permitió acceder a distintos ámbitos y personalidades que de otra forma no hubiera conocido.

El arte que presenta en este libro, desarrollado mayormente en película negativa de 35 mm, no solo ha documentado el estilo de vida festivo de la ciudad sino que también ha sido parte del crecimiento y reconocimiento cultural de Miami, reflejando su diversidad y la fascinación por las figuras públicas.

Manny Hernández despliega el espíritu noventero de Miami en impresiones fotográficas como esta de O.J. Simpson con Mariachis. (Candids Miami 2)

Durante tres décadas, Manny Hernández ha sido testigo y narrador de la evolución cultural de Miami. Su labor como fotógrafo social le ha permitido eternizar rostros conocidos y eventos icónicos que han definido la identidad contemporánea de la ciudad. Este nuevo volumen es un testimonio gráfico que también destaca la transformación de Miami antes de la prevalencia de la fotografía digital y las plataformas sociales. Su obra y el impacto de sus fotografías han sido reflejadas en publicaciones de prestigio como Vanity Fair, Newsweek, Vogue y Rolling Stone, además de aparecer con regularidad en The Miami Herald y Ocean Drive Magazine.

Hernández recuerda aquellos años en que no abundaban las cámaras fotográficas y todavía se filmaba con película. “Yo era las redes sociales”, describió. Si Manny no estaba ahí para tomar una foto era como si no hubiera ocurrido, “quizás solo eran rumores”. En aquellos años había una floreciente industria cinematográfica: “Teníamos cuatro o cinco películas en filmación a la vez”, rememoró. Miami en los noventa, según contó a Infobae el fotógrafo, era lo que “Studio 54 a Nueva York en los ochenta″.

Los estandartes culturales pre-internet están reflejados en el libro que Manny Hernández presenta en la Feria del Libro: Shakira todavía tenía el pelo oscuro y estaba en ascenso.

En esos tiempos sin redes sociales ni teléfonos con cámaras digitales, tampoco los paparazzi perseguían a las estrellas en el sur de la Florida como lo hacían en Londres, París o Nueva York. “Miami era el lugar de los famosos y los infames”, dijo Hernández y añadió: “Nadie hacía preguntas”. Ejemplo de eso, recuerda, fue la ex-estrella de la NFL O.J. Simpson, quien se mudó a la ciudad poco después de ser encontrado no culpable en el doble homicidio de su ex-esposa, Nicole Brown Simpson, y el amigo de esta, Ronald Goldman. (Simpson estuvo en prisión, pero por otro delito, que cometió en 2007.)

Una de las fotos que incluye el libro es de la ex estrella de la NFL junto a unos mariachis. Hernandez contó a Infobae como logró esa imagen:

“Los mariachis estaban al lado, en otra fiesta. Fui a donde estaban: y les dije ‘O.J. los quiere conocer’. Era mentira. Fui a donde estaba O.J. y le dije: ‘Los mariachis quieren conocerte’. Quedaron contentísimos todos. O.J. le quitó la guitarra a uno y se la colgó del cuello y se puso el sombrero. Me fue muy bien con esa foto. Terminó en la portada de National Enquirer”.

“Yo era las redes sociales”, dijo Manny Hernández. Si él no estaba en un evento para tomar una foto, era como si no hubiera ocurrido.

El libro está lleno de historias similares, como cuando retrató a una joven, y prácticamente desconocida fuera de América Latina, Shakira. Cuando aquello todavía llevaba el cabello negro. Otra estrella que frecuentó Miami por esa época fue Selena. “Venía mucho aquí. Todavía hablamos de ella hoy”, dijo Hernández. Según recuerda, la cantante texana “consiguió su contrato discográfico en Miami”, donde dio uno de sus últimos conciertos antes de ser asesinada, “en el Orange Bowl”.

En las instantáneas de Candids Miami 2 figuran personalidades de todas las ramas: deportistas como Michael Jordan, estrellas de la música como Michael Jackson y políticos como Benjamin Netanyahu. Incluso Donald Trump con una joven Melania cuando sólo eran novios todavía y la Casa Blanca no figuraba en sus aspiraciones.

Donald Trump todavía no aspiraba a la presidencia de Estados Unidos cuando Manny Hernández lo retrató en su viaje visual por la historia reciente de Miami.

Pero a pesar de su acceso a las estrellas, Manny Hernández no se considera un paparazzi. “Soy un fotógrafo de eventos”. Pero si insisten en llamarlo así tampoco se molesta. “Hoy todo el mundo es un paparazzi”, dijo refiriéndose al hecho de que todos tenemos una cámara en el bolsillo. “En todo caso soy un paparazzi amable”.

Manny Hernández en la Feria del Libro de Miami

Con las imágenes de Candids Miami 2, una continuación de Candids Miami (2019), Manny Hernández muestra la cultura de los noventa en Miami, impulsada por las celebridades.

Cuándo: sábado 18 de noviembre, 11am.

Dónde: Edificio 8, Magic Screening Room Campus Wolfson del Miami-Dade College, en Downtown Miami (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132)

Actividad gratuita