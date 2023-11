La Guardia Costera de Nueva Orleans busca a un hombre que cayó de un barco en aguas del Golfo de México

Incrementa a diez el número de caídas en cruceros durante el año, con dos sólo supervivientes. (Europa Press)

La Guardia Costera de Nueva Orleans trabaja en la búsqueda de un hombre, identificado como Tyler Barnett, quien aparentemente habría saltado desde un crucero de la línea Carnival Glory en el Golfo de México.

Te puede interesar: Así es el departamento de USD 50 millones de Taylor Swift en Nueva York

Las operaciones de búsqueda comenzaron tras recibir el reporte de un pasajero desaparecido, alrededor de las 12:40 horas del lunes 13 de noviembre sin que aún haya algún indicio de su paradero. El barco tenía previstas paradas en la Isla de Gran Caimán y Cozumel, México, regresando a Nueva Orleans el domingo 19 de noviembre, según su itinerario, confirmó ABC News.

“El hombre en paradero desconocido ha sido identificado por sus familiares como Tyler Barnett, de Houma, Luisiana”, se lee en un comunicado de la Guardia Costera de Estados Unidos difundido un día después de su desaparición. “Carnival informó de que fue visto por última vez en la cámara de seguridad aproximadamente a medianoche del lunes por la mañana”.

La Guardia Costera continúa la búsqueda de Tyler Barnett tras su desaparición en el Golfo de México. (EFE)

Según declaraciones de Matt Lupoli, gerente senior de relaciones públicas de Carnival Cruise Line, el análisis de las cámaras de seguridad mostró a Barnett saltando desde la cuarta cubierta del barco alrededor de la 1:40 de la madrugada del lunes: “Se le puede ver subiendo a un bote salvavidas y saltando desde allí,” reveló el comunicado.

Te puede interesar: El fentanilo y el frío extremo aceleran la muerte de personas sin hogar en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska

La Guardia Costera del Distrito Ocho movilizó de inmediato a un equipo de un HC-144 Ocean Sentry del Centro de Entrenamiento de Aviación en Mobile y a un HC-130 Super Hercules de la Estación Aérea Clearwater para cubrir un área aproximada de 322 kilómetros siguiendo la ruta del crucero. Además, emitieron transmisiones de información marina urgente para alertar a otros navegantes.

Hasta ahora, las labores de búsqueda no han dado con pistas del desaparecido, sin embargo, la Guardia Costera aseguró que continuarían con los esfuerzos conforme lo permitan las condiciones meteorológicas.

Jaylen Hill presuntamente se lanzó al mar según indagaciones de Carnival Cruise Line sobre su desaparición. (Archivo)

Este año, al menos diez personas han caído al mar desde cruceros de grandes líneas marítimas, resultando en situaciones trágicas durante vacaciones que prometían diversión, mar y mucho sol. Según el reporte de Business Insider, sólo dos personas lograron sobrevivir milagrosamente tras la estrepitosa caída de varios metros hasta las profundas aguas del océano.

Otros casos

Warwick Tollemache, un australiano de 35 años, cayó del Quantum de los mares de Royal Caribbean el pasado 26 de abril de 2023 alrededor de las 23:00 horas, cerca de las costas de Hawaii. Poco más de un mes después, Ronnie Lee Peale Jr., también de 35 años, y residente de Virginia, Estados Unidos, se precipitó al agua desde el Carnival Magic el 29 de mayo mientras estaba a aproximadamente 299 kilómetros al este de Jacksonville, Florida. A pesar de las exhaustivas búsquedas, ninguno de los dos hombres fue hallado.

Te puede interesar: Los empleados de Disney World dicen que los visitantes orinan y defecan mientras esperan para ingresar a las atracciones

En el caso de Peale Jr., quien fue visto por última vez recostándose en la barandilla de su balcón antes de caer, la Guardia Costera dedicó más de 60 horas y cubrió sobre 8,312 kilómetros cuadrados sin éxito. Las circunstancias exactas de cómo ambos hombres cayeron por la borda no han sido aclaradas por las autoridades.

Un pasajero de 30 años del crucero Carnival Euforia, identificado como Jaylen Hill, desapareció en el mar el 23 de julio durante el trayecto de regreso a Jacksonville, Florida, de un viaje de cuatro días por Bahamas. La alerta se dio después de que el acompañante de Hill reportara no haberlo visto durante todo el día. Tras una búsqueda exhaustiva a bordo y la revisión de las grabaciones de seguridad, una portavoz de Carnival afirmó que Hill “saltó” del buque.

La desaparición de Reeta Sahani movilizó equipos de búsqueda en el Estrecho de Singapur tras caída de crucero. (Archivo)

Reeta Sahani, de 64 años, fue reportada como desaparecida tras caer al mar desde el crucero Espectro de los mares de Royal Caribbean, cuando navegaba por el Estrecho de Singapur. El hecho ocurrió en la última jornada de un viaje de cuatro días desde Singapur a Malasia el 31 de julio.

Según información proporcionada por su hijo a The Straits Times, Sahani no sabía nadar. Su esposo, Jakesh Sahani, despertó en medio de la noche, descubriendo que ella no estaba en la habitación. Avisó a los trabajadores del barco, quienes confirmaron que la mujer había sido vista en una grabación sentada en la barandilla del crucero sobre las 4:00 de la madrugada.

En otro incidente, Kenneth Schwalbe, un residente de California de 59 años, desapareció del crucero Princesa Esmeralda cerca de la costa de Hilo, Hawaii. Schwalbe no fue encontrado después de ser visto por última vez el 10 de agosto y las autoridades hawaianas indicaron que el video de vigilancia mostró a Schwalbe “cayendo del barco” el 11 de agosto a las 4:18 horas, aproximadamente a doce kilómetros de la costa. A pesar de los esfuerzos de la Guardia Costera, Schwalbe sigue desaparecido.

Dos pasajeros lograron sobrevivir tras caer al mar en distintos incidentes relacionados con cruceros de Royal Caribbean. (Archivo)

Sigmund Ropich, un estudiante universitario de Texas de 19 años, quien estaba de vacaciones con amigos en el crucero Maravilla de los Mares, también de Royal Caribbean, cayó por la borda el 29 de agosto, mientras navegaba cerca de las costas de Cuba. Aunque se inició una operación de búsqueda y rescate inmediata, no tuvo éxito.

Más recientemente, un miembro de la tripulación cayó al mar desde el crucero alemán AIDAperla el 22 de octubre, mientras la embarcación se dirigía desde Hamburgo hacia España. A pesar de que el capitán “inició inmediatamente todas las medidas de rescate necesarias en estrecha coordinación con las autoridades locales”, según declaraciones a Sky News, la búsqueda no tuvo éxito.

Los supervivientes

Una ciudadana estadounidense de 42 años sobrevivió tras caer por la borda del décimo piso del crucero Marinero de los mares, perteneciente a la compañía Royal Caribbean, en un incidente ocurrido el 25 de junio de 2023 sobre las 17:45 horas, cuando la embarcación se encontraba a más de 48 kilómetros de la costa de República Dominicana.

Tyler Barnett de Houma es identificado como el pasajero desaparecido en las aguas del Golfo de México este noviembre. (Michael Zehender/dpa)

La pasajera sobreviviente, cuya identidad no ha sido revelada, fue rescatada por los miembros de la tripulación en una operación que duró aproximadamente 45 minutos, después de que los pasajeros colaboraran desde sus balcones para dirigir el bote de rescate que patrullaba las aguas.

En el caso de Hill, su compañero de viaje alertó a las autoridades del barco después de que la mujer no apareciera durante un largo tiempo. Tras una exhaustiva búsqueda a bordo y la revisión de las cámaras de seguridad, se estableció que Hill “saltó” del barco.

El mismo desenlace afortunado ocurrió el 29 de octubre de 2023, cuando un pasajero del Sinfonía de los Mares de Royal Caribbean cayó por la borda después de que el barco partiera de Barcelona. El equipo de la nave reportó rápidamente el incidente y comenzó la búsqueda, resultando en el rescate exitoso del pasajero, según confirmó Royal Caribbean a Business Insider.