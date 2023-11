John Lantigua presenta en Miami Book Fair su nuevo libro de la saga del detective Willie Cuesta

John Lantigua, un autor con raíces hispanas y laureado en periodismo, presenta "In the War Zone of the Heart" en Miami Book Fair.

El domingo 19 de noviembre el reconocido periodista y novelista John Lantigua presentará en Miami Book Fair In the War Zone of the Heart, una colección de doce historias protagonizadas por el investigador privado Willie Cuesta. Una larga carrera como reportero, corresponsal extranjero y periodista de investigación proporcionó a Lantigua una gran variedad de temas y materias de los que puede sacar provecho.

Nacido en el Bronx de padre cubano y madre puertorriqueña, Lantigua creció hablando español en casa. Es decir, hasta los cuatro años, cuando su familia se mudó a Nueva Jersey “en una época en la que no había gente de habla hispana en Nueva Jersey”. Debido a esta experiencia, “siempre sentí que me habían arrancado de la cultura hispana”.

Al reconectarse con sus orígenes, el autor de On Hallowed Ground se dio cuenta de lo afortunado que había sido al crecer de la manera en que lo hizo. El barrio en el que había vivido en el Bronx nunca fue muy bueno, pero cuando Lantigua regresó estaba cambiando: “Se estaba volviendo mucho más duro”. Con el tiempo se dio cuenta de que “no mucha gente que hablara español, tanto en la ciudad de Nueva York como en América Latina y el Caribe, tuvo la suerte que yo tuve”.

Como si fuera un designio, escribir sobre las injusticias que enfrentan los hispanohablantes “se convirtió en el centro de mi periodismo”.

El nacimiento de Willie Cuesta

Era el año 1997 y John Lantigua había publicado tres novelas independientes. Había estado viviendo en Miami desde 1992, donde había aceptado un trabajo en The Miami Herald y había aprendido todo lo que podía sobre la ciudad con el propósito de escribir un personaje de serie. Por supuesto, nada pudo escribir hasta encontrar a su protagonista. Lo único que sabía hasta el momento era que su personaje sería un policía de Miami convertido en detective privado y que sería cubano.

El nuevo libro de John Lantigua, "In the War Zone of the Heart", trae de regreso al detective Willie Cuesta en 12 relatos.

Le faltaba un nombre. Lantigua cuenta que leyó en alguna parte que Dashiell Hammett había convertido al detective privado en una especie de caballero andante “que enmendaba agravios y mataba dragones y rescataba damiselas en apuros, y a eso le llamaban aventura” (quest en inglés). El apellido Cuesta le vino enseguida a la cabeza. “Así se me ocurrió el nombre de Willie Cuesta”, contó, sobre el protagonista de los relatos que presenta en la Feria del Libro de Miami.

Lo maravilloso de las novelas de detectives

En nuestra conversación, Lantigua señala que muchos periodistas se han convertido en escritores de misterio. De hecho, se basó en sus experiencias en América Latina, donde vivió de 1973 a 1989, con sólo un descanso de tres años en el medio. “Viví en México, viví en Honduras, viví en Nicaragua y reporté desde muchos países diferentes”. Muchas de esas experiencias se las pasó a Willie Cuesta. “Él entiende lo que ha sucedido en otros países y es sensible a lo que les pasó a esas personas”.

Las novelas policiales, comentó Lantigua, le dan al autor la oportunidad de abordar muchos temas. Le permitió escribir sobre la historia de América Latina “desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista y los diferentes problemas políticos”. También le gusta el acceso que le brinda un detective.

“Lo maravilloso de las novelas de detectives privados es que puedes enviar a tu detective a hablar con cualquiera, del mismo modo que un periodista puede ir a hablar con cualquiera”. Ambas profesiones, expresó Lantigua, permiten conocer a personas de todos los niveles de la sociedad, desde los más ricos hasta los trabajadores agrícolas migrantes más pobres. Pero confiesa que ha pasado “la mayor parte de mi carrera cubriendo a personas en el extremo inferior de la escala socioeconómica”.

La inspiración en la justicia social ha impulsado a John Lantigua a explorar temas profundos a través de la ficción policíaca y el personaje de Willie Cuesta.

Lantigua también señaló el importante papel que desempeñan los escritores de misterio y detectives privados en el comentario social. Aunque el genero ha sido visto durante mucho tiempo como literatura ligera y pulp, en su opinión, puede que no haya otro en la ficción que aborde con mayor honestidad “la brutalidad policial, la discriminación racial, la discriminación de género y todos los otros temas”.

Periodismo y literatura en la obra de Lantigua

A lo largo de su ilustre carrera, John Lantigua ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto como periodista como escritor de ficción.

Ganó dos veces el Premio Internacional del Libro Latino al Mejor Misterio, la primera por la novela de Willie Cuesta, The Lady from Buenos Aires, en 2007, y la siguiente por On Hallowed Ground, en 2011. Su primera novela, Heat Lightning, fue nominada a un premio Edgar en 1987, y su cuento de Willie Cuesta “La jungla”, publicado en la antología And the Dying is Easy, fue nominado al premio Shamus.

Como periodista, mientras estuvo en The Miami Herald, compartió el Premio Pulitzer de Periodismo de Investigación por su trabajo en las disputadas elecciones a la alcaldía de Miami de 1997. En The Palm Beach Post ganó el Premio de Periodismo Robert Kennedy y el Premio de Periodismo de Investigación de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos tanto en 2004 como en 2006 por reportajes relacionados con el tema de la inmigración, y el World Hunger Year Media Award en 2004 por ese mismo trabajo.

Willie Cuesta es el reflejo literario de la experiencia de John Lantigua como reportero en América Latina, con misterios y tramas políticas.

A lo largo de los años, hubo casos e historias que le brindaron satisfacciones. Ayudó a salir de prisión a personas que no eran culpables de lo que se les acusaba, también a que un policía abusivo, que golpeó a un grupo de inmigrantes guatemaltecos en el condado de Palm Beach, fuera destituido de su cargo. Una historia que se le quedó grabada es la de un niño que nació sin brazos ni piernas porque su madre era una trabajadora agrícola migrante y fue infectada con pesticidas. No sólo ayudó a exponer el caso, sino que la familia terminó con suficiente dinero del empleador para poder cuidar al niño por el resto de su vida. “De hecho”, añade orgulloso, “acaba de cumplir 18 años y ha anunciado que quiere ser periodista. Su nombre: Carlitos Candelario”.

Ese tipo de trabajo es gratificante, afirma. “Me encantaba ser periodista”. Mencionó cómo Gabriel García Márquez dijo una vez que ser reportero era el trabajo más maravilloso del mundo. Fue más allá: “Nunca quise ser editor de un periódico. Nunca quise publicar un periódico. Nunca quise que me ascendieran. Lo único que quería ser era reportero. Y fue maravilloso”.

John Lantigua en Miami Book Fair

In the War Zone of the Heart, el libro que el autor presentará durante el último día de la 40° Feria del Libro de Miami, es una colección de 12 cuentos protagonizados por Willie Cuesta. Once de ellos fueron publicados entre 2015 y 2020 en la revista Ellery Queen Mystery. “La primera vez que Jorge Luis Borges se publicó en inglés fue en Ellery Queen Mystery Magazine”, recordó, y agregó que existe desde hace más de 80 años. El otro cuento lo escribió alrededor de 2000 o 2001 y fue publicado en una colección de Harper Collins.

Cuándo: domingo 19 de noviembre, 5pm

Dónde: Edificio 8, Sala 8201 Campus Wolfson del Miami-Dade College, en Downtown Miami (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132)

Actividad gratuita