Miami Book Fair: los eventos más importantes del miércoles 15

Walter Mosley, reconocido autor de "Devil in a Blue Dress" y "Down the River Unto the Sea", discute su última obra "Touched" en un evento especial de la Feria del Libro de Miami. (REUTERS/Ringo Chiu)

El miércoles 15 de noviembre, la Miami Book Fair ofrecerá una serie de actividades que abarcan distintas áreas de interés. Los asistentes podrán disfrutar de una exploración musical y gastronómica en Lost Chapter Rooftop Lounge, conocer Lugar común-Alliteration, una innovadora propuesta cultural de Miami Beach, y participar en una celebración en línea del patrimonio haitiano. Además, el reconocido autor Walter Mosley presentará su distopía Touched en un evento con entrada paga.

6pm a 10pm Lost Chapter Rooftop Lounge, una exploración musical-gastronómica (Edificio 1, Terraza del piso 4)

7pm Presentación de Lugar común-Alliteration, nueva propuesta cultural de Miami Beach, con Alejandro Castro, Arthur Dixon, Camilo Pino y Garcilaso Pumar (Edificio 2, Sala 2106)

7pm Celebración del patriomonio haitiano, con Jean Wilfrid Bertrand, director de los Archivos Nacionales de Haití, Dominique Dupuy y Patrick Durandis (evento en línea, en el sitio de la feria)

8pm Walter Mosley, reconocido autor de Devil in a Blue Dress y Down the River Unto the Sea, presenta su distopía Touched en diálogo con Tochi Onyebuchi (entrada al evento USD 30)

Gastronomía, cultura emergente y charla con el escritor Walter Mosley destacan en la agenda de la Feria de Libor. (Instagram/@nachomartinfilms)

Miami Book Fair

Cuándo: del 12 al 19 de noviembre, 10 am a 7 pm

Dónde: Campus Wolfson del Miami-Dade College, en Downtown Miami (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea

Cuánto: entrada para adultos, USD 8 (anticipada en línea) o USD 10 (en la feria); pase de dos días, USD 15; entrada para adolescentes y mayores de 62 años, USD 5 (USD 8 pase de dos días); entrada para niños de hasta 12 años inclusive, gratis. Los eventos con entrada incluyen el pase a la feria.