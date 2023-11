Estados Unidos enfrenta una intensificación sin precedentes de los efectos del calentamiento global

Nueva evaluación climática en Estados Unidos advierte urgencia ante el calentamiento global Estados Unidos enfrenta intensificación de efectos climáticos si no se limita el uso de combustibles fósiles, indica reporte del Congreso. (AFP/Leandro Lozada)

Ningún lugar en Estados Unidos está a salvo de los efectos del calentamiento del planeta, que se intensificarán en la próxima década, de no ponerle un freno al uso de los combustibles fósiles. Así lo reveló la nueva evaluación climática de Estados Unidos publicada este martes 14 de noviembre.

El informe, comandado por el Congreso estadounidense y presentado cada cinco años, demostró también que los esfuerzos por reducir la contaminación que produce el aumento de la temperatura del planeta son insuficiente para cumplir con las metas nacionales y con el objetivo de las Naciones Unidas, de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius para el 2030.

Según el documento, es demasiado tarde para evitar muchos daños climáticos en la próxima década y detalló las amenazas emergentes para aspectos como la alimentación, la salud, la seguridad y la economía. Así lo confirmó Katharine Hayhoe, científica atmosférica de la Universidad Tecnológica de Texas que colaboró en la elaboración del informe, en entrevista con la cadena CNN, en la que dijo que “el cambio climático está afectando cada aspecto de nuestras vidas”.

Informe oficial destaca insuficiencia en esfuerzos contra el cambio climático

“Demasiada gente sigue pensando que el cambio climático es un problema distante de nosotros en el espacio, el tiempo o la relevancia”. Según Hayhoe, la nueva evaluación, la quinta de este tipo, muestra “cómo nos afecta el cambio climático aquí, en los lugares donde vivimos, tanto ahora como en el futuro”.

Según el presidente Joe Biden, el cambio climático es “la máxima amenaza para la humanidad” por lo que gran parte de su gestión se ha volcado a la mitigación de sus efectos, difiriendo claramente de la anterior administración.

Si bien el informe también señaló una reducción del 12% en las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2005 y 2019, gracias a la transición hacia el gas natural y fuentes renovables, enfatizó la necesidad de cambios más profundos y rápidos en múltiples sectores, publicó The New York Times.

Científicos alertan sobre daños climáticos inevitables en la próxima década en Estados Unidos.

Más fenómenos y desastres naturales

Este verano, en el área de Phoenix, se registraron 31 días consecutivos con temperaturas superiores a los 43 grados Celsius, llevando al condado de Maricopa County a alcanzar su número más alto de muertes relacionadas con el calor. Además, este año Estados Unidos ha batido el récord de desastres climáticos extremos con costos que superan los USD 1,000 millones de dólares, demostrando el grave impacto económico del cambio climático, reportó el diario neoyorquino.

En julio, una poderosa tormenta golpeó partes del estado de Vermont causando inundaciones mortales. Un mes después, Maui en Hawaii, fue devastada por uno de los peores incendios forestales de su historia, mientras que la costa del Golfo de Florida fue azotada por su segundo gran huracán en dos años.

Ninguna región es inmune al cambio climático, y la administración Biden junto con científicos del informe subrayaron que el clima extremo de este verano fue un recordatorio mortal.

Durante el verano, Maui en Hawaii, fue devastada por uno de los peores incendios forestales de su historia.

Estados como California, Florida, Louisiana y Texas vienen enfrentando tormentas más significativas y fluctuaciones extremas en las precipitaciones. Por otro lado, los estados interiores no se ven afectados por el aumento del nivel del mar, pero sí por inundaciones devastadoras a causa de tormentas, como en los casos de Kentucky y Virginia Occidental.

En el norte, el incremento de enfermedades transmitidas por garrapatas, la disminución de nieve y lluvias más fuertes son algunos de los desafíos. Hayhoe recalcó que, aunque “no hay lugar que no esté en riesgo”, la vulnerabilidad depende de la severidad y frecuencia del clima extremo así como de la preparación de las ciudades y estados.

Según reveló un funcionario de la administración Biden a CNN, ante los resultados del nuevo informe, el presidente destinará más de USD 6 mil millones de dólares en fondos para fortalecer la lucha contra el cambio climático “reforzando la red eléctrica de Estados Unidos, invirtiendo en mejoras de la infraestructura hídrica, reduciendo el riesgo de inundaciones para las comunidades y promoviendo la justicia ambiental para todos”.

Presidente Biden declara al cambio climático como principal amenaza y promete acción

Eventos cada vez más severos

El avance en la ciencia de la atribución permitió a los científicos demostrar con mayor certeza cómo el cambio climático intensifica eventos extremos como olas de calor, sequías, huracanes y tormentas severas. Si bien este fenómeno no es el causante directo, sí contribuye a que estos eventos climáticos sean más intensos y frecuentes.

Condiciones más cálidas en océanos y atmósfera propician que los huracanes ganen fuerza más rápidamente y arrojen mayores precipitaciones al llegar a tierra. El clima más caliente y seco convierte a la vegetación en material altamente inflamable, provocando megaincendios cada vez más incontrolables.

La científica Katharine Hayhoe destacó que “gracias al campo de la atribución, podemos hacer declaraciones específicas”, lo que ayuda a identificar zonas específicas de ciudades con una mayor propensión a inundaciones a causa del cambio climático.

Récord de desastres naturales en Estados Unidos subraya coste económico del cambio climático

El golpe económico

El cambio climático está imponiendo un elevado coste económico en Estados Unidos. El informe destacó que el país enfrenta los inicios de las consecuencias económicas de la crisis climática, evidenciado por el aumento de las tarifas de seguros de vivienda y pérdidas sustanciales en la capacidad laboral agrícola debido a temperaturas extremas.

La economía se está viendo afectada con un crecimiento anual del PIB más lento en 0,13 puntos porcentuales por cada grado Celsius de incremento en la temperatura global, lo que podría traducirse, a lo largo de décadas, en una cantidad sustancial de prosperidad perdida, resaltó The New York Times. Los efectos económicos varían por región, siendo las más calientes las más afectadas, mientras que las más frías podrían beneficiarse levemente.

Los efectos climáticos no solo afectan al mercado de la vivienda, sino también a la seguridad alimentaria, con tormentas más fuertes que destruyen cultivos y olas de calor que matan al ganado, provocando un incremento en los precios de los alimentos. Según los investigadores, en el Suroeste estadounidense, las temperaturas más altas podrían llevar a una reducción del 25% en la capacidad de trabajo físico de los trabajadores agrícolas en la temporada anual que va de julio a septiembre.

El informe destacó el creciente costo económico del cambio climático, con efectos en seguros, agricultura y el PIB de Estados Unidos.

El agua, tanto su escasez como su exceso, representa un grave problema para los Estados Unidos. En la misma zona, la amenaza de sequías y la reducción de la capa de nieve en montañas como Sierra Nevada en California y las Rocosas pone en peligro el suministro de agua dulce.

Dave White, científico climático de la Universidad Estatal de Arizona y líder del capítulo Suroeste del informe, señaló por su parte a CNN, que dicha región estuvo significativamente más seca entre 1991 y 2020 en comparación con las tres décadas anteriores, lo que constituye una señal preocupante ya que la falta de agua dulce tiene impactos económicos y agrícolas considerables, incluyendo la sustentación de ciudades, granjas y tribus nativas americanas.

“Las montañas son nuestras reservas naturales en la región”, dijo White a CNN. “Los impactos climáticos en esa capa de nieve de montaña tienen efectos negativos realmente significativos en la forma en que opera nuestra infraestructura. Es simplemente fundamental para nosotros proteger esos recursos”.

El Cambio climático impacta en la alimentación, salud, seguridad y economía estadounidenses.

Posibles soluciones

El Informe Nacional sobre el Clima concluyó que, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de la nación, será necesario un progreso continuo en tecnologías como el combustible de hidrógeno y la eliminación de dióxido de carbono. Además, se deberán ampliar acciones ya posibles, como la producción de electricidad con fuentes limpias, así como la electrificación de vehículos y sistemas de calefacción.

Steven J. Davis, profesor de ciencia de sistemas terrestres en la Universidad de California en Irvine y autor del informe, consultado por The New York Times, señaló que el enfoque debe incluir opciones existentes hoy en día, evitando así la parálisis ante retos futuros no resueltos.

Para una transición hacia la energía limpia, se requeriría un uso significativo del territorio y podría poner en riesgo millones de empleos relacionados con energías tradicionales, aunque se proyecta que la industria de energías limpias compensará con la creación de nuevos puestos de trabajo.