La guerra entre Israel y Hamas rompe la sensación de seguridad de los estudiantes judíos en las universidades de EEUU

Eden Roth, estudiante judía de la Universidad Tulane de Nueva Orleans, habla sobre las tensiones en los campus tras el ataque de Hamas a Israel y la respuesta de Israel, en el Centro Hillel de Nueva Orleans el martes 7 de noviembre de 2023. (AP/Kevin McGill)

Como estudiante judía, Eden Roth siempre se ha sentido segura y bienvenida en la Universidad de Tulane, donde más del 40% de los estudiantes son judíos. Eso se ha puesto a prueba tras la incursión de Hamas en Israel el mes pasado.

En el campus de Nueva Orleans aparecieron pintadas con el mensaje “del río al mar”, un grito de guerra de los activistas propalestinos. Después hubo un enfrentamiento entre dos manifestaciones, en el que se produjeron tres detenciones y un estudiante judío resultó con la nariz rota.

“Creo que el cambio de experiencia con los judíos en el campus fue extremadamente chocante”, dijo Roth, que estuvo en Israel el verano boreal pasado en un programa de estudios en el extranjero. “Muchos estudiantes vienen a Tulane debido a la población judía, sintiéndose apoyados, como una mayoría en lugar de una minoría. Y creo que eso ha cambiado definitivamente”.

Tulane no está sola. En otros campus, las tensiones latentes desde hace tiempo están estallando en violencia y destrozando la sensación de seguridad que hace de las universidades centros de libre discurso. Los estudiantes de ambos bandos son testigos de actos de odio, lo que hace que muchos teman por su seguridad incluso cuando se dirigen a las aulas.

Las amenazas y los enfrentamientos han surgido a veces desde dentro, como en Cornell, donde se acusa a un estudiante de publicar en Internet amenazas contra estudiantes judíos. Un estudiante de la Universidad de Massachusetts fue detenido tras golpear presuntamente a un estudiante judío y escupir sobre una bandera israelí en una manifestación. En Stanford, un estudiante árabe musulmán fue atropellado por un coche en un caso que se está investigando como delito de odio.

El malestar se siente con intensidad en Tulane, donde el 43% de los estudiantes son judíos, el porcentaje más alto entre las universidades que no son explícitamente judías.

“Verlo en el campus de Tulane es definitivamente aterrador”, dijo Jacob Starr, un estudiante judío de Massachusetts.

Jacob Starr, estudiante judío de la Universidad Tulane de Nueva Orleans, el martes 7 de noviembre de 2023, en el Centro Hillel de Nueva Orleans. (AP/Kevin McGill)

Dentro de la comunidad judía estudiantil, hay una variedad de perspectivas sobre el conflicto. La última guerra comenzó el 7 de octubre con un ataque de militantes de Hamas contra ciudades, comunidades agrícolas y un festival de música cerca de la frontera de Gaza. Al menos 1.200 personas han muerto en Israel, principalmente en el ataque inicial de Hamas, según las autoridades israelíes. Israel ha respondido con semanas de ataques en Gaza, que han matado a más de 11.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, la mayoría civiles palestinos.

Emma Sackheim, una estudiante judía de Los Ángeles que asiste a la facultad de Derecho de Tulane, afirmó que creció como partidaria del Estado judío pero que ahora se considera contraria al sionismo. Sackheim dice que conoce a estudiantes que se oponen a las políticas de Israel “pero no se sienten cómodos para decir nada públicamente.”

“Yo estaba del lado palestino”, dijo cuando se le preguntó por la manifestación del 26 de octubre, que tuvo lugar a lo largo de una calle pública de Nueva Orleans que atraviesa el campus.

Aun así, aseguró que Tulane es donde se siente más cómoda como judía. “Sé que tengo muchas opciones de comunidad”, dijo.

En los campus de todo Estados Unidos, los estudiantes de ambos bandos dicen que han sido objeto de burlas y de una retórica que se opone a su propia existencia desde la invasión y el posterior asalto israelí contra Hamas en el norte de Gaza.

Estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) se manifiestan en apoyo de los palestinos, durante el actual conflicto entre Israel y Hamas, en Manhattan, Nueva York, EE.UU., 2 de noviembre de 2023. REUTERS/Mike Segar/Archivo

Lo ven en los mítines del campus, en tablones de mensajes anónimos frecuentados por universitarios y en pintadas garabateadas en dormitorios y edificios. En un caso que está siendo investigado por la policía como posible delito de odio, esta semana se encontró escrito “Palestina libre” en una ventana del centro Hillel de la Universidad de Boston.

Las universidades se han esforzado por restablecer la sensación de seguridad de los estudiantes judíos y árabes, y han hecho hincapié en los mensajes de inclusión para los diversos grupos de estudiantes. Pero desentrañar lo que está protegido como discurso político y lo que se cruza con el lenguaje amenazador puede ser una tarea desalentadora.

El presidente de Tulane, Michael Fitts, ha descrito una mayor presencia policial y otras medidas de seguridad en el campus. En sus mensajes a la comunidad universitaria, ha lamentado la pérdida de vidas inocentes israelíes y palestinas y ha afirmado que la universidad está en contacto con grupos de estudiantes judíos y musulmanes y con organizaciones religiosas.

Ha recibido críticas de personas de ambos bandos que pedían declaraciones más contundentes.

Islam Elrabieey, por ejemplo, pide que se condenen las acciones de Israel.

“Condenar a Hamas es algo bueno”, dijo Elrabieey, originario de Egipto y profesor visitante en el programa de Estudios sobre Oriente Medio y el Norte de África de Tulane. “Pero al mismo tiempo, si no se condena a Israel por cometer crímenes de guerra, se trata de un doble rasero”.

En esta imagen tomada de vídeo, Islam Elrabieey, profesor visitante de la Universidad de Tulane, es entrevistado en Nueva Orleans tras participar en una marcha propalestina, el jueves 9 de noviembre de 2023. (AP/Stephen Smith)

Como lugares que fomentan el debate intelectual, no es sorprendente que en las universidades se hayan producido conflictos acalorados, señaló Jonathan Fansmith, vicepresidente senior del Consejo Estadounidense de Educación, una asociación de presidentes universitarios. Pero cuando diferentes facciones discrepan sobre lo que cruza la línea entre la libertad de expresión y el abuso, pone a las universidades en una situación difícil, dijo.

“Todo el mundo debería ser increíblemente comprensivo con los estudiantes judíos que se sienten amenazados, y el alarmante aumento de las acciones antisemitas es algo que las universidades se toman muy en serio”, dijo Fansmith. “Pero también tienen la obligación, la responsabilidad ante la ley, de equilibrar los derechos de libertad de expresión de las personas que puedan discrepar, que puedan tener críticas que les resulten desagradables o que no les gusten. Y encontrar esa línea es muy, muy difícil”.

Tras enfrentarse a las críticas por intentar mantenerse demasiado neutral en la guerra, el presidente de la Universidad de Harvard condenó el jueves la frase “del río al mar”, afirmando que tiene significados históricos que, para muchos, implican la erradicación de los judíos de Israel. Activistas propalestinos de todo el mundo corearon la frase tras el ataque de Hamas.

La estudiante de la Universidad de Columbia Jessie Brenner, de la promoción 2026, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa en la que pide a la administración de la Universidad que apoye a los estudiantes que se enfrentan al antisemitismo, en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de octubre de 2023. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo

En Tulane, Roth dijo que algunos estudiantes judíos se han inquietado lo suficiente como para que se lo piensen dos veces antes de visitar el Centro Mintz, sede de la organización Tulane Hillel.

“No me siento completamente segura, pero siento que no tenemos otra opción que abrazar lo que somos en estos tiempos”, manifestó Roth en una entrevista en el edificio. “Sé que muchos de mis amigos están nerviosos por llevar sus collares con la estrella de David, por llevar una kipá o incluso por entrar en este edificio. Pero creo que es fundamental que no dejemos que el miedo nos consuma”.

Lea Jackson, una estudiante de primer año de Nueva Jersey que se describe a sí misma como judía ortodoxa moderna, dijo que le preocupa que los partidarios de un Estado palestino se pongan nerviosos al expresar sus opiniones debido al gran número de estudiantes judíos en el campus.

La incursión de Hamas puede haber hecho que algunas personas se muestren más reacias a hablar, aunque otras se vuelvan más francas, afirmó Jackson, que dijo haber pasado recientemente un “año sabático” en Israel y tener amigos y familiares allí.

“Pero es mucho más difícil mantener una conversación civilizada”, dijo Jackson, “cuando las emociones y la tensión son tan altas y tanta gente está tan personalmente conectada con esto”.

(Con información de AP)