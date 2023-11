La revista Time revela su lista de los mejores inventos del año que revolucionarán la vida

Desde la inteligencia artificial hasta la sostenibilidad, TIME destaca la diversidad de las áreas cubiertas por los inventos. (MK-V - Lyma)

TIME dio a conocer su lista anual de los mejores inventos, destacando 200 productos revolucionarios y 50 invenciones de mención especial, que están transformando nuestra forma de vivir, trabajar y pensar en las posibilidades del futuro.

Te puede interesar: Sam Altman advirtió que la IA podría extinguir a la humanidad pero pidió no detener su desarrollo y uso

Este reconocimiento, que se otorga cada año desde hace más de dos décadas, presenta invenciones de distintas áreas, desde la inteligencia artificial hasta la sostenibilidad. A través de un proceso de nominación y selección online, el equipo editorial de TIME identificó aquellas invenciones con potencial para tener un impacto significativo en distintos campos.

Entre las innovaciones destacadas se encuentran la computadora más potente del mundo, Hewlett Packard Enterprise Frontier Supercomputer, un espacio de entretenimiento que cambia el juego y una nueva geometría.

Un computador con la mejor velocidad en el mundo y que permite operar óptimamente. (Laboratorio Nacional Argonne)

En la categoría de accesibilidad, sobresalen invenciones como el bastón inteligente CAN Go (CAN Go Smart Cane), un artículo que está equipado con detección de caídas, seguimiento de actividad, ubicación GPS, una linterna y funciones de llamada de emergencia. Además, también figuran los ladrillos Braille de LEGO (LEGO Braille Bricks), mientras que en inteligencia artificial destacan aplicaciones como OpenAI GPT-4.

Te puede interesar: El avión eléctrico que aterrizó en Florida y promete revolucionar la industria del transporte aéreo

En cuanto a las invenciones relacionadas con la belleza, figuran elementos como el parche reparador para tatuajes de Mad Rabbit y la airstrait de Dyson. Respecto a la electrónica de consumo, se incluyen desde gadgets como el reloj Apple Watch Ultra 2 hasta la televisión OLED M de 97 pulgadas de LG, (LG Signature OLED M 97-Inch Television), la cual revolucionó al eliminar la necesidad de múltiples cables y conexiones.

Un invento que permite disfrutar del entretenimiento con una mejora visual, al no tener tantos cables conectados en el hogar. (LG)

En el ámbito del diseño, elementos como The Einstein shape encabezaron la lista, mientras que, dentro de las propuestas experimentales, resalta la supercomputadora Frontier de Hewlett Packard Enterprise.

Te puede interesar: Las razones por las que la Inteligencia Artificial podría generar una crisis financiera

En la categoría de energía verde, destacó la batería de hierro-aire de Form Energy, entre otras innovaciones. Asimismo, la categoría de medicina incluyó invenciones como la vacuna RSV de Arexvy y el páncreas biónico de iLet.

Las innovaciones en transporte, bienestar, utilidades y sostenibilidad también fueron resaltadas en la lista de esta edición de las mejores invenciones de TIME, enfatizando en la importancia de la innovación y la experimentación para afrontar los retos del futuro.

Como menciones especiales, se destacaron invenciones como el tractor alimentado por metano de New Holland T7(New Holland T7 Methane Power LNG Tractor), y la batería comestible y recargable del Instituto Italiano de Tecnología (Italian Institute of Technology Edible Rechargeable Battery), la cual reduciría el número de lesiones infantiles derivadas de la ingestión accidental de estos elementos y abre el camino para su uso en dispositivos médicos incrustados en el cuerpo.

La nueva batería comestible es segura para los infantes y colaboraría en operaciones y tratamientos para la salud. (Italian Institute of Technology)

Desde robots que recolectan residuos hasta tecnologías de energía limpia y herramientas de diagnóstico médico, estas innovaciones demuestran como el progreso científico y tecnológico está cambiando nuestras vidas y potencialmente, el futuro del planeta.

Mejores inventos según Time - Accesibilidad

CAN Go Smart Cane

Cionic Neural Sleeve

Naqi Neural Earbuds

Lancôme Hapta

Sony Access Controller for PS5

Music: Not Impossible

LEGO Braille Bricks

Samba Robotic Toothbrush

Zeen

El bastón permite que el usuario tenga ayuda en caso pueda sufrir una caída o accidente. (CAN)

Mejores inventos según Time - IA

Photo Editing Outside the Box

Game-changing AI

Runway Gen-2

Alitheon FeaturePrint

Dedrone City-Wide Drone Detection

Meta SeamlessM4T

So-VITS-SVC

AlertCalifornia and Cal Fire AI Wildfire Detector

Stable Audio

TrailGuard AI

OpenAI Dall-E 3

Project Gutenberg Open Audiobook Collection

AudioShake

Humane Ai Pin

Mejores inventos según Time - Apps y software

Adobe Liquid Mode

Arkose Bot Manager

Flo Anonymous Mode

Human Defense Platform

ArcBest Vaux

Digital Travel Credentials

Duolingo Music

Spotify DJ

Realidad aumentada y Realidad Virtual

Medivis SurgicalAR

Apple Vision Pro

Sightful Spacetop

Axiom Holographics Hologram Zoo

Mejores inventos según Time - Belleza

Mad Rabbit Tattoo Repair Patch

Lyma Laser

Revance Therapeutics Daxxify

Dyson Airstrait

Este revolucionario dispositivo, apto para su uso en cara y cuerpo, requiere únicamente un uso diario de 15 minutos y entre sus múltiples beneficios está la eliminación de cicatrices, rosácea y arrugas.

Mejores inventos según Time - Electrónica de consumo

Framework Laptop 16

Nokia G22

Birdie+ Enterprise

Sony Alpha 7R V

LG Signature OLED M 97-Inch Television

UE Premier

Samsung Galaxy Z Flip5

Canon MS-500

Intel Thunderbolt 5

Apple Watch Ultra 2

Loftie Clock

Sony FX3

Sonos Era 300

Logitech Playseat Challenge X

Diseño

Graphene Radiator

Faro Powerdock Set

Lenovo Yoga Book 9i

Arc

Roland 50th Anniversary Concept Piano

The Good Cup

Sphere

The Einstein shape

Zellerfeld 3D-printed Shoes

Teenage Engineering TP-7

Romotow T8

Group Project New York City Better Bin

Iambic Model T

Experimental

Oppo Zero-Power Tag

Hewlett Packard Enterprise Frontier Supercomputer

Lenovo Rollable Laptop

Li-Metal lithium metal production process

Nuview LiDAR Satellite Constellation

SeedLabs MicroPET

Alef Aeronautics Model A

NVIDIA Neuralangelo

Utah Bionic Leg

Seaweed Generation AlgaRay

Whiter Paint

Mythen

Human Embryo Model

Muon Positioning System

NASA MOXIE

Wavelogix Rebel Concrete Strength Sensors

Super Salt-resisting Solar Still Technology

Mythen

Fitness

Katalyst

COROS Heart Rate Monitor

PitchCom

Adidas Adizero Adios Pro Evo 1

COROS Heart Rate Monitor

Stakt Mat

El innovador MK-V, producto estrella de la empresa, también ofrece la posibilidad de una significativa reducción de costes laborales gracias a su automatización. Dicha empresa estima un ahorro adicional de 120.000 dólares anuales en este concepto. (MK-V)

Energía Verde

Navtek Naval Technologies ZEEtug

Dyaqua Invisible Solar Rooftile

Monarch Tractor MK-V

Antora Thermal Battery

EcoFlow Glacier

Niron Magnetics Clean Earth Magnet

Brenmiller Energy bGen

Sesame Solar Mobile Nanogrids

Jackery Solar Mars Bot

Moxion Power MP-75

Keystone Tower Systems Spiral Welded Wind Tower

Form Energy Iron-air Battery