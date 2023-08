Zuckerberg criticó a Elon Musk por excusarse y no querer concretar una fecha para el combate: “Este hombre no va en serio”

ARCHIVO - En esta combinación de fotografías se muestra el director general de Facebook, Mark Zuckerberg (izquierda), y al CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk. (AP Foto/Manu Fernandez, Stephan Savoia, Archivo)

El fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, renunció al combate que iba a mantener con el fundador de Tesla y propietario de X, la red social antes conocida como Twitter, Elon Musk, tras reprochar al multimillonario sudafricano su falta de seriedad a la hora de organizar el enfrentamiento.

La pelea fue planteada por Musk en junio y desde entonces ambos han estado coqueteando con la idea de celebrar el combate en el Coliseo de Roma hasta el punto de que el sudafricano dijo haber mantenido contactos con el Gobierno italiano a tal efecto.

“Todo lo que aparezca en cámara será de la antigua Roma, así que nada moderno. Hablé con la primera ministra de Italia y el ministro de Cultura. Han acordado una ubicación épica”, afirmó Musk en un mensaje publicado este viernes en twitter.

Sin embargo, este mismo domingo y en su red social Threads, Zuckerberg expresó su decepción con la falta de voluntad de Musk a la hora de confirmar el combate.

Mark Zuckerberg muestra su físico de pie junto a Israel Adesanya y Alexander Volkanovski. @jeffsainlar/@zuck/instagram

“Creo que estamos de acuerdo en que Elon no va en serio y es hora de pasar a otra cosa. Le ofrecí una fecha de verdad, Dana White (el jefe de la organización de artes marciales UFC) se ofreció a hacer del combate un evento legítimo en nombre de la caridad”, explicó Zuckeberg, “mientras que Elon no ha confirmado fecha, dice que necesita operarse ahora me pide que practiquemos en mi patio”.

“Si Elon tiene ganas de ponerse serio ya sabe donde encontrarme. Quiero centrarme en competir con gente que se tome el deporte en serio”, indicó Zuckerberg, aficionado a las artes marciales.

En junio, los dos multimillonarios -enfrentados por el liderazgo en el mundo digital- acordaron pelear a través de una serie de publicaciones en las redes sociales de sus respectivas plataformas e incluso Musk llegó a mencionar que esta pelea se podría dar en Las Vegas o en el Coliseo de Roma.

Sin embargo, nunca ha quedado del todo claro si todo se trataba de una broma o si los contrincantes estaban hablando en serio.

FOTO DE ARCHIVO: Elon Musk, presidente ejecutivo de SpaceX y Tesla y propietario de Twitter, gesticula mientras asiste a la conferencia Viva Technology dedicada a la innovación y las startups en el centro de exposiciones Porte de Versailles en París, Francia. 16 de junio de 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Musk, de 52 años, ha estado entrenando con Lex Fridman, un informático apasionado del Jiu-Jitsu brasileño, y con el campeón de UFC George St-Pierre.

Por su parte, Zuckerberg, de 39 años y director ejecutivo de Meta, ha llegado a ganar peleas de MMA y hace poco compartió en sus redes que ha instalado en su jardín un ring octogonal.

Sin embargo, Musk explicó hace unos días que la pelea estaba “en el aire” porque necesita pasar una prueba médica por un dolor de espalda que podría requerir una intervención quirúrgica.

En otro mensaje publicado esta semana el multimillonario explicó que pasó 3 horas en una máquina de resonancia magnética el lunes y que la fusión de dos de sus vértebras es “sólida” aunque por “un problema” en su omóplato tendrá que someterse a una “cirugía menor”.

“La recuperación solo llevará unos meses”, explicó, sin hacer referencia a si el choque entre los dos magnates tecnológicos tendrá que retrasarse hasta entonces.

(Con información de Europa Press)

