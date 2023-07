La Isla de Tom Sawyer: el oasis de Magic Kingdom creado por el propio Walt Disney

La isla de Tom Sawyer fue creada por el mismo Walt Disney para su primer parque, en 1955. (Disney)

Entre los parques temáticos, las coloridas atracciones y los personajes de cuentos infantiles descansa un isla creada por el mismo Walt Disney. Tal vez hoy los niños conozcan más a Naruto o Spiderman, pero si quieres que los más pequeños de casa se acerquen a la lectura de una forma muy original, visitar la Isla de Tom Sawyer es una visita importante si viajas a la Florida.

La lista de atracciones favoritas de los visitantes de Magic Kindom en Orlando suele incluir algunas como Jungle Cruise, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion, Space Mountain y Peter Pan’s Flight. Rara vez se destaca Tom Sawyer Island en una de estas listas, pero es un paseo de ese nivel.

En parte, no se equivocan quienes dejan fuera a la isla inspirada en el personaje de Mark Twain. A diferencia de las grandes y más reconocidas atracciones, este lugar no cuenta con rides temáticos ni montañas rusas alucinantes. Pero sí es un oasis en medio de la naturaleza.

Tom Sawyer Island se trata de una isla artificial rodeada de ríos, a la que solo se puede llegar en una balsa de troncos de árboles. (BeenAroundAWhile/CC BY-SA 3.0)

Se trata de una isla artificial rodeada de ríos, con cuevas y referencias a la famosa novela Las aventuras de Tom Sawyer, de Twain. Es el lugar ideal para que los pequeños se diviertan de un modo diferente al actual. Allí pueden correr, saltar, dejar correr la imaginación y crear sus propias aventuras. Tom Sawyer Island no figura en la lista de las principales atracciones, pero si un día haces una parada en este lugar, no volverás a pasarlo por alto.

Para llegar a la peculiar isla, rodeada por el río de América, el medio de transporte es una embarcación que recuerda las rústicas balsas construidas con troncos de árboles. El lugar es un pasaje del libro tras otro: fortaleza de madera, el molino de cerámica, el gran molino de viento azul, las cuevas, los puentes…todo rodeado del verdor de la naturaleza y el agua por todas partes. Esto fue diseñado por Walt Disney para su primer parque, y luego recreado en Orlando: explorar la isla es como descubrir la imaginación del creador del Magic Kingdom.

Cada nombre o lugar se relaciona con la novela de Mark Twain. Casi se puede viajar de su mano a lo largo del río Mississippi (ambos, Twain y Disney, crecieron en el estado de Mississippi), que recrea la narración, saltarse un día de escuela o aislarse en una isla a jugar a ser piratas. En 2007, el lugar fue ampliado y se añadieron elementos que aluden a las películas de la serie Piratas del Caribe, lo que lo hace más divertido y didáctico.

Cada nombre o lugar de Tom Sawyer Island, se relaciona con la novela de Mark Twain "Las aventuras de Tom Sawyer".

Si has leído Las aventuras de Tom Sawyer, esta visita te hará volver al mundo de Twain. Para los pequeños que no lo hayan hecho, la isla será una fuente inagotable para la imaginación, y una forma divertida y didáctica de adentrarse en el mundo de los libros.

