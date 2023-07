Un tiburón hambriento ahuyentó a los bañistas de una playa de Florida al nadar cerca de la orilla

Avistaron un tiburón nadando en Navarre Beach

Un tiburón causó pánico en una playa del noroeste de Florida cuando fue visto nadando en aguas poco profundas cerca de la orilla.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se ve a la gente salir corriendo del agua mientras el tiburón da vueltas por la zona.

Cristy Cox, quien compartió el video en las redes, dijo que el tiburón simplemente estaba persiguiendo peces, pero instó a los bañistas a prestar atención a su entorno.

“Todo ocurrió muy deprisa. Un delfín estaba al lado del tiburón al principio y luego simplemente desapareció. El tiburón sólo intentaba alimentarse, como es de esperar, y pasó junto a los nadadores. Todo el mundo se quedó atónito cuando el tiburón llegó a la playa. Todos tenemos que recordar que esto es natural y que estamos en su casa, así que ¡alerta!”, afirmó Cox.

El Director de Seguridad de Playas, Austin Turnbill, confirmó que se había visto un tiburón en Navarra y que no suele ser motivo de alarma cuando se avistan.

“Hay tiburones en el Golfo, en todas partes. Vemos tiburones casi todos los días y no hay nada de qué alarmarse el 99,9% de las veces”, afirmó.

Ataques en Long Island

Este martes dos nadadores aparentemente fueron atacados por tiburones frente a las costas de Long Island, un día después de que otros dos bañistas reportaran ataques mientras disfrutaban del agua en las populares playas de Nueva York.

Testigos de la escalofriante escena aseguraron que el escualo sólo intentaba alimentarse de los peces que se encontraban en el lugar. Las autoridades locales señalaron que este tipo de avistamiento no es señal de alarma. (AP)

Una de las playas de la localidad se vio obligada a retrasar su apertura durante el feriado del 4 de julio, luego de que las autoridades informaran sobre el avistamiento de 50 tiburones.

“Queremos asegurarnos de que los nadadores estén seguros”, dijo George Gorman, Director Regional de Parques Estatales de Long Island, a Newsday.

Después de una serie de ataques el año pasado, funcionarios de parques estatales aumentaron el patrullaje y desplegaron drones para explorar las aguas en busca de posibles peligros.

“Tuvimos una temporada el año pasado en la que seis nadadores fueron mordidos por tiburones, por lo que esto se ha convertido en una preocupación”, dijo Rodney Harrison, Comisionado de Policía del Condado de Suffolk, a WABC.

Dos nadadores aparentemente fueron atacados por tiburones frente a las costas de Long Island, un día después de que otros dos bañistas reportaran ataques mientras disfrutaban del agua en las populares playas de Nueva York. (REUTERS)

Este lunes un joven de 15 años informó haber sido mordido en un pie por un tiburón mientras practicaba surf. Poco después, una adolescente de 15 años fue tratada en un hospital de la zona por una aparente mordedura de tiburón en una pierna.

“Ella no vio qué la mordió, los socorristas no sabían qué la mordió, el operador del dron revisó el área y no vimos nada”, dijo Gorman. “Así que no podemos decir definitivamente qué la mordió”.

Ambos encuentros con tiburones de este martes ocurrieron justo antes de las 14:00, hora local.

De acuerdo con la Policía de Quogue, un hombre de 47 años que estaba en el agua frente a Quogue Village Beach en los Hamptons, sintió una aparente mordida en su rodilla derecha.

Según su relato, no vio ningún tiburón mientras nadaba.

Como precaución, las autoridades aconsejaron a los nadadores que se mantuvieran fuera del agua hasta que pudieran evaluar los riesgos.

Poco después, a varios kilómetros de distancia, un hombre de 49 años informó que le habían mordido la mano mientras nadaba cerca de Fire Island Pines Beach.

“Eso es la naturaleza y tal vez estamos invadiendo su dominio y no les gusta”, dijo Diana Fratello, de 90 años, a WCBS.

(Con información de The Associated Press)

Seguir leyendo: