The Cure concluye su gira de 2023 con un espectacular concierto en el Kaseya Center de Miami

The Cure culmina su gira en medio de la euforia en Miami. (Crédito: GettyImages)

Miami presenció uno de los shows más populares y esperados cuando The Cure subió al escenario en una calurosa noche del primer sábado de julio. La icónica banda de rock británica culminó su gira de 26 ciudades por América del Norte en el reconocido Kaseya Center de Miami (Miami Arena), marcando su primera gira en 7 años.

Comenzó el 10 de mayo en Nueva Orleans y ha sido aclamada por Rolling Stone como “la gira de rock más candente del verano”. The Cure es un resurgimiento actual de la música emo de los años 80, que cautiva a fans de todas las edades. Otros actos emo, como Depeche Mode y Morrisey, también están programados para realizar giras próximamente.

The Cure en Miami brindó una experiencia increíble, abarcando toda la cultura emo e indie. La banda agotó las entradas, atrayendo a más de 19,000 asistentes, lo que demuestra su popularidad.

En su primera gira del 2016, la banda había realizado previamente dos espectáculos en Bayfront Park. Este año, su actuación comenzó puntualmente a las 8:10 p.m. en el Kaseya Center. La multitud llegó temprano y el show comenzó a tiempo. Lo que siguió fue una noche de música que duró dos horas y media, presentó 30 canciones increíbles.

Entre los puntos destacados del primer set se encuentran éxitos de la banda como “Pictures of You”, “Lovesong” y “Charlotte Sometimes”. Incluyó cinco canciones de ritmo más lento, tras lo cual la banda abandonó brevemente el escenario para regresar con un segundo set, manteniendo al público de pie durante otras once canciones.

The Cure

Es una banda británica de rock que se formó en Crawley, West Sussex, en 1976. El grupo ha experimentado varios cambios de formación, pero su cantante, compositor y principal impulsor, Robert Smith, ha sido la figura constante a lo largo de los años.

The Cure es conocido por su mezcla de estilos que van desde el post-punk al pop pasando por el gothic rock y el new wave. Su música a menudo se caracteriza por sus letras introspectivas y a veces sombrías.

Algunos de sus álbumes más reconocidos incluyen “Three Imaginary Boys” (1979), “Pornography” (1982), “The Head on the Door” (1985), “Disintegration” (1989) y “Wish” (1992). Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Boys Don’t Cry”, “A Forest”, “Love Song”, “Just Like Heaven”, “Lullaby” y “Friday I’m in Love”.

Robert Smith, ha sido la figura constante a lo largo de los años. REUTERS/Eduardo Munoz

A lo largo de su carrera, The Cure ha sido enormemente influyente en el mundo del rock alternativo y ha tenido un impacto significativo en la música pop en general. La banda fue incluida en el Rock and Roll Hall of Fame en 2019.

Por favor ten en cuenta que mi conocimiento se corta en septiembre de 2021, por lo que no puedo proporcionar información sobre los acontecimientos más recientes relacionados con The Cure. Te sugiero que busques en línea o consultes fuentes de noticias actualizadas para obtener información más reciente.

SEGUIR LEYENDO: