Acusaron formalmente al autor de la filtración del Pentágono por transmisión de datos clasificados

Jack Teixeira (Social Media Website/via Reuters)

El miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados fue acusado formalmente de delitos graves federales, dijo el jueves el Departamento de Justicia.

Jack Teixeira enfrenta seis cargos en la acusación formal de retención y transmisión intencional de información de defensa nacional.

Fue arrestado en abril por cargos de compartir documentos militares altamente clasificados sobre la guerra de Rusia en Ucrania y otros temas importantes de seguridad nacional en una sala de chat en Discord, una plataforma de redes sociales. La sorprendente filtración expuso al mundo evaluaciones secretas sin adornos de la guerra de Rusia en Ucrania, las capacidades y los intereses geopolíticos de otras naciones y otros asuntos de seguridad nacional.

“Como se establece en la acusación, el gobierno de los Estados Unidos le confió a Jack Teixeira acceso a información clasificada de defensa nacional, incluida información que razonablemente podría causar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional si se comparte”, Fiscal General Merrick B. Garland dijo en un comunicado anunciando la acusación.

Cada cargo en la acusación se castiga con hasta 10 años de prisión.

El mes pasado, un juez ordenó que permaneciera encarcelado mientras espera el juicio, diciendo que liberar a Teixeira representaría un riesgo de que intentara huir del país u obstruir la justicia.

Su familia ha expresado su apoyo por él, y sus abogados han presionado al juez para que lo entregue a su padre, diciendo que no tiene antecedentes penales.

Por qué realizó la filtración

Jack Teixeira al ser arrestado por agentes armados el 13 de abril de 2023 (WCVB-TV via AP, File)

Teixeira es un trabajador de una base militar aficionado a los videojuegos que quería impresionar a su grupo de amigos virtuales. Fue arrestado después de que medios como The Washington Post publicaran extensos perfiles sobre el avatar del filtrador en la red social Discord, donde presuntamente publicó los documentos.

Según The New York Times, el joven no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como ha sido el caso de anteriores filtraciones (WikiLeaks, los Papeles del Pentágono), y aunque revelan información sensible sobre la guerra de Ucrania, no parece que Teixeira tomara parte en el conflicto.

Miembros del grupo de Discord donde el sospechoso supuestamente filtró los documentos dijeron al periódico que las publicaciones eran “puramente informativas”.

Con todo, las filtraciones muestran detalles comprometedores de la estrategia ucraniana, y arrojan luz también sobre el supuesto espionaje de Estados Unidos a sus propios aliados, como Corea del Sur o Israel.

El foro estaba dedicado a discutir sobre videojuegos y armas de fuego, y en él se compartían con frecuencia “memes” racistas, según medios estadounidenses.

Al parecer, Teixeria se llevaba a casa documentos en papel de la base militar en la que trabajaba y los fotografiaba. Después compartía estas fotografías en el grupo virtual, en el que participan entre 20 y 30 personas, algunos adolescentes.

(Con información de AP)

