Walt Disney World reanuda la venta de sus pases anuales: todos los detalles

Desde este jueves 20 de abril, los fanáticos de Disney que esperan con entusiasmo adquirir un pase anual a Walt Disney World Florida tienen la próxima oportunidad para comprarlo.

Walt Disney World retomó hoy la comercialización de todos sus pases anuales a partir de hoy, luego de haber interrumpido este tipo de pases por aproximadamente un año y medio.

Desde noviembre de 2021, tres de las cuatro categorías de pases anuales de Disney no han estado disponibles para su compra. Las cuatro nuevas categorías se lanzaron en septiembre de 2021. Antes de eso, las ventas de pases anuales se suspendieron desde marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

La compañía en su sitio web advierte que la disponibilidad del pase anual es limitada y que estar en la cola de espera no garantiza la posibilidad de comprar ningún pase anual. El tiempo de espera aproximado actualmente para la compra es más de una hora en disneyworld.disney.go.com/es-us/admission/.

El pase Pixie, disponible solo para residentes de Florida, es válido de lunes a viernes y ha estado disponible desde noviembre de 2021. No obstante, a partir de ahora, todos los tipos de pases de Walt Disney World, incluyendo el Incredi-Pass, el pase Sorcerer (hechicero o mago) y el pase Pirate (Pirata) ya se pueden comprar online.

Las ventas comenzaron a partir de las 6 de la mañana del jueves y cabe señalar que los pases podrían agotarse, ya que la empresa menciona en su sitio web que la disponibilidad es limitada y los “pases podrían dejar de estar a la venta en cualquier momento”. Disney no proporcionó información sobre la cantidad de pases, ni sobre cuántos de cada tipo estarán disponibles.

Larga espera en el sitio de Disney para compra de pase anual: "Cuando llegue tu turno, tendrás 10 minutos para ingresar al sitio"

PRECIOS

Disney World cuenta con cuatro distintos pases anuales que varían en precios y fechas de exclusión, según informó Spectrum News 13 Orlando

El Incredi-Pass, sin restricciones de fechas, con entrada a los parques temáticos de lunes a viernes y fines de semana tiene un costo de $1,399 dólares (más impuestos). Es el pase más caro y está disponible para todos los huéspedes.

El Sorcerer Pass vale $969 dólares (más impuestos) y presenta limitaciones alrededor del día Acción de Gracias y Navidad. Solo está disponible para residentes de Florida y miembros de DVC (Disney Vacation Club).

El Pirate Pass, también exclusivo para residentes de Florida, cuesta $749 dólares (más impuestos) y tiene restricciones en Acción de Gracias, Navidad y días festivos como el Día de los Caídos y el Día del Trabajo.

El Pixie Dust Pass o Polvo de Hada, que ya se encuentra a la venta, tiene un precio de $399 dólares (más impuestos) incluye acceso al parque la mayoría de los días entre semana. También cuenta con restricciones durante períodos de días festivos y de alta demanda.

Estos pases ofrecen ciertos beneficios, como estacionamiento gratuito, descuentos en restaurantes y rebajas en productos dentro del parque.

Walt Disney World: el regreso de los pases anuales después de una larga esperada (David Roark, photographer)

La empresa mostró su agradecimiento a los portadores de pases que tienen una conexión significativa con Walt Disney World. En su blog, la compañía anunció que dará la bienvenida a más visitantes para que experimenten la magia de Disney durante esta primavera y verano.

Los residentes de Florida pueden adquirir su pase de forma completa o a través de un plan de pagos mensuales gracias al programa especial de pagos para residentes de Florida. Este plan requiere un pago inicial de $205 y el resto del monto se puede pagar en 12 cuotas mensuales, según informó Fox35orlando.

El primer restaurante temático de Toy Story con servicio de mesa: Roundup Rodeo BBQ, ahora en Disney's Hollywood Studios (disneyworld.com)

Walt Disney anunció la llegada de emocionantes novedades a sus parques temáticos, entre ellas se encuentra el regreso del espectáculo nocturno “Happily Ever After” en Magic Kingdom Park, así como el primer restaurante temático de Toy Story con servicio de mesa, denominado Roundup Rodeo BBQ, que abrió sus puertas hace apenas unas semanas en Disney’s Hollywood Studios.

Además, los visitantes podrán disfrutar de la nueva atracción “Journey of Water - Inspired by Moana”, que llegará a EPCOT a finales de 2023. Por su parte, Disney’s Animal Kingdom, que es el hogar de Pandora: The World of Avatar, celebrará su 25 aniversario este mes. Con estas adiciones, Disney busca mantener la emoción y la diversión en sus parques temáticos, brindando nuevas experiencias a los visitantes.

