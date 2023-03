El futuro de la música electrónica en Ultra: 7 artistas emergentes que debes conocer

Ultra Music Festival sirve de plataforma para que artistas emergentes puedan mostrar sus talentos. (Ultra)

Si bien Ultra Music Festival es conocido por grandes nombres y talentos de primer nivel, el festival también brinda una plataforma para que artistas emergentes y menos conocidos muestren sus talentos. Aunque a menudo pasan desapercibidos, ellos aportan energía al festival y representan el futuro de la música electrónica de baile (EDM).

Los fanáticos que se aventuren más allá del escenario principal para ver los actos menos conocidos serán recompensados con una experiencia inolvidable y la oportunidad de descubrir a su próximo artista favorito.

Anfisa Letyago

La DJ italiana Anfisa Letyago estará actuando el sábado en la Megaestructura de RESISTANCE. (Anfisa Letyago)

La artista Anfisa Letyago es reconocida por su estilo ecléctico y enérgico en el género techno. Su música se destaca por combinar ritmos contundentes, paisajes sonoros atmosféricos y melodías intrincadas, logrando crear una experiencia inmersiva y poderosa para quienes la escuchan. Su habilidad para generar sets de alta energía que mantienen a las multitudes en movimiento, la ha posicionado como una de las artistas más solicitadas en la escena EDM.

Dónde: RESISTANCE Megastructure

Cuándo: sábado 25 a las 3:30 de la tarde

ilan Bluestone

ilan Bluestone traerá sus mezclas de trance y house progresivo al Worldwide Stage de Ultra. (ilan Bluestone)

Con su habilidad para crear sintetizadores impresionantes, melodías elevadas y ritmos impulsores que generan una experiencia poderosa y edificante, ilan Bluestone es una actuación que no puedes perderte en esta edición de Ultra. Ya seas un fanático del trance o del house progresivo, es una parada obligada para todos aquellos que buscan una experiencia musical emocionante.

Dónde: Worldwide Stage

Cuándo: viernes 24 a las 6 de la noche

Kasablanca

Kasablanca es un misterioso dúo con melodías pegajosas y ritmos agresivos. (Kasablanca)

El misterioso dúo techno Kasablanca está listo para llevar su espectáculo de melodías pegajosas, ritmos agresivos y sintetizadores al público de Ultra. El dúo es conocido por sus presentaciones en vivo con una mezcla de sus temas originales y versiones reinterpretadas de canciones clásicas.

Dónde: Live Stage

Cuándo: viernes 24 a las 6:30 de la noche

Mind Against

El dúo italiano de Alessandro and Federico Fognini resalta por su sonido distintivo. (Mind Against)

Mind Against seguramente brindará una actuación emocionante que resaltará su sonido distintivo. Los fanáticos pueden anticipar un conjunto dinámico y cautivador que incluye todas sus canciones principales, además de canciones nuevas e inéditas que resaltan la amplitud y complejidad de su enfoque musical.

Dónde: RESISTANCE The Cove

Cuándo: sábado 25 a las 7:30 de la noche

Tale of Us

El dúo de DJs Tale of us es conocido por su sonido techno emocional y melódico.

Tale of Us es un dúo italiano de DJ y productores formado por Matteo Milleri y Carmine Conte. Son conocidos por su sonido techno emocional y melódico, y han obtenido reconocimiento internacional por sus producciones y presentaciones en vivo únicas.

Dónde: RESISTANCE Megastructure

Cuándo: domingo 26 a las 6 de la noche

VNSSA

VNSA vive en Los Ángeles y se ha sumergido en la escena electrónica local. (VNSA)

VNSSA conoce los entresijos de cómo atender a cualquier público amante de la música house. Con lanzamientos infecciosos como “Cuz of the Beat”, “Skin” con OMNOM y su reciente EP “Just What The World Needs” con Walker y Royce y Mindchatter ha capturado la atención de miles de fans de todo el mundo. Con el apoyo de sellos como Dirtybird y Techne, no muestra signos de detenerse pronto.

Dónde: RESISTANCE The Cove

Cuándo: domingo 26 a las 5:30 de la tarde

Blastoyz

Blastoyz es conocido por su bajo hipnótico y melodías que se han convertido en su sonido característico. (Blastoyz)

Si está buscando psytrance contundente, el artista israelí Blastoyz debería estar en tu lista de DJ favoritos. Recientemente subió al escenario en eventos a nivel mundial, como Dreamstate Polonia y Groove Cruise.

Dónde: Worldwide Stage

Cuándo: viernes 24 a las 5 de la tarde

