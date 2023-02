Se estrelló un helicóptero militar en Estados Unidos: al menos seis muertos

Un helicóptero se estrelló en Alabama

Un helicóptero militar Black Hawk se estrelló en una carretera de Alabama, Estados Unidos, y al menos seis personas murieron, según confirmaron las autoridades locales.

La nave cayó en picada desde el aire y estalló en llamas en plena autopista 53 en la ciudad de Harvest el miércoles por la tarde -justo antes de las 3 pm-, según se puede observar en un video captado por una cámara de seguridad de una residencia cercana al accidente.

Otros videos muestran un humo negro y espeso que se alzaba desde el lugar del accidente. El fuego fue rápidamente extinguido por personal de bomberos.

Los Servicios Médicos de Emergencia de Huntsville dijeron que no hubo sobrevivientes, pero aún no se dio a conocer la cantidad de personas a bordo del helicóptero.

Un helicóptero se estrelló en Alabama

Las autoridades de Alabama también confirmaron que el helicóptero era un UH-60, también conocido como Black Hawk.

No se esclareció todavía de dónde provenía el helicóptero. Según informó The Daily Beast, Redstone Arsenal, una instalación del Ejército de EEUU ubicada cerca del lugar del accidente, dijo que la nave no estaba asociada con su flota.

“Los líderes de Redstone Arsenal están al tanto de los informes de un incidente de helicóptero cerca de la autopista 53 en Huntsville. Los socorristas están en la escena, y Redstone Arsenal apoya totalmente a las autoridades locales en su investigación activa. Las investigaciones iniciales determinaron que el incidente no está relacionado con los activos de Redstone Arsenal, y continuaremos apoyando a las autoridades de la comunidad a medida que se desarrolle la situación”, dijo la instalación en un comunicado.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reconoció que se había producido un accidente, pero aún no ha confirmado ningún detalle.

Según la cadena CBS News, la aeronave, que se ha incendiado tras el impacto, pertenecía a la Guardia Nacional de Tennessee y estaba en una misión de entrenamiento de rutina.

En desarrollo

Seguir leyendo: