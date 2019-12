Comprendiendo que el público perdió ciertas expectativas con la fallida llegada del título a consolas, desde el estudio entendieron que debían recompensar a los jugadores. Es por esto, que los usuarios recibirán un pack de The Tamriel Collection, el cual estará compuesto por “una variedad de cartas nuevas de tres atributos y más”. Este pack gratuito podrá conseguirse con tan solo iniciar sesión en el juego. A su vez, en el comunicado hecho mediante Reddit, la empresa comunicó como están pasando este momento: “Estamos inmensamente agradecidos por trabajar en The Elder Scrolls Legends y tenerlos como parte de nuestra comunidad, y apreciamos sinceramente el amor y el apoyo que nos brindan”. El equipo de desarrollo que estaba trabajando con el proyecto, Sparkypant Studios, también tomó lugar para despedirse de los seguidores y dijo en su propio comunicado "Gracias nuevamente desde lo más profundo de nuestros corazones, y a Bethesda por haber sido un gran socio. Ha sido un gran momento”. Sin embargo, no todo tuvo un tinte amistoso, ya que dijeron que “depende de Bethesda decidir la forma en que se apoya a Legends”. Esto puede tomarse como una clara indirecta hacia el estudio, con el que seguramente tengan internas, ya que las palabras del equipo da a entender que no dependió de ellos que se haya terminado el proyecto.