Algunos de estos juegos ya están disponibles, otros llegarán pronto y otros está planificado que recién aparecerán en las consolas en el 2020. Por lo que el Indie World se trata de anuncios en los que Nintendo asegura qué títulos estrenará, pero no en todos los casos advierte cuándo lo hará. Para saberlo, la única forma fehaciente es ingresar a la web o a la app de la compañía y ver qué hay disponible en el momento. Se espera que durante el Indie World del 10 de diciembre se muestre algo de “To the Moon”, el título de Freebird Games que llegará a la híbrida el próximo 16 de enero de 2020. Por otro lado, también podrían aparecer títulos como Buildings Have Feelings Too!, Ciel Fledge, Coffee Talk, y The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics.