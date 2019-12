La táctica de Valve para introducir el mercado VR a los jugadores puede verse como lenta pero efectiva. Cuando lanzaron Index a mediados de año, la compañía recibió un tibio feedback de compras por parte de la audiencia. Esto se debió al elevado precio del visor y a la falta de un catálogo atractivo. Es así que el futuro del dispositivo se vio nublado desde el punto de la vista de la industria, la cual claramente no veía lo mismo que la desarrolladora. El as bajo la manga fue Half-Life: Alyx, un juego que no solo significó el regreso de una de las franquicias más famosas, sino también una gran estrategia para levantar las ventas de su kit de realidad virtual. Esto funcionó a la maravilla, ya que Alyx no solo tuvo un gran recibimiento por parte del público, sino que elevó a gran escala las ventas de los dispositivos, los cuales incluso llegaron a agotarse en diversos países. Cabe descartar que el videojuego llegará de manera gratuita para todos los usuarios que hayan adquirido el dispositivo, un combo que sin dudas es muy atractivo.