NetEase tiene los derechos de publicación y distribución de juegos como StarCraft, además de ser el dueño del equipo de Overwatch Shangai Dragons. La super compañía china también posee títulos como Minecraft, Rules of Survival, Knives Out, Life After, Fortcraft, Diablo Immortal, Identity V y Marvel Super War. Tiene diversos acuerdos firmados con la desarrolladora y distribuidora estadounidense Blizzard.