La actualización 9.1.0 para Nintendo Switch llega para solucionar los problemas de estabilidad que aparecían en el sistema operativo. La empresa no informó si estos ocurrían con algún juego en particular y se refirió a ellos como generales. También solucionará el problema que surgía cuando se conectaba un Joy-Con en la consola. Este problema consistía en que las animaciones de colores no se visualizaban en la pantalla cuando se conectaba en el periférico. Solucionando este error, Nintendo demuestra una vez más estar pendiente del feedback que consigue de su público. La actualización es automática, por lo que bastará con solo iniciar el sistema para que se descargue.