Aaon Keller, asistente de la dirección del juego, confirmó que este continuará conectado a su predecesor, ya que no pueden dejar atrás más de 50 millones de jugadores. Por otro lado, el director confirmó que “hay muchos héroes en los que se está trabajando para Overwatch 2, pero aún no se puede entrar en el detalle de saber quienes son o que harán dado que están en proceso, pero sí se puede confirmar que tendrán mecánicas de juego que todavía no fueron vistas".