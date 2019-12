Cabe destacar que este nuevo contenido llega luego de los problemas que tuvo el último desafío semanal, algo que molestó a la comunidad de usuarios. Así fue el caso del famoso Streamer TheGrefg, quien mostró su malestar y criticó fuertemente a Epic Games: “¿Alguien me puede explicar por qué de la noche a la mañana Fortnite ha pasado de ser un juego de actualizaciones semanales con mucho contenido a ser un juego que no recuerdo la última vez en la que metieron algo nuevo?”. No caben dudas que el dueño del equipo The Heretics, abrió la puerta de un debate que tomó lugar en varias posiciones. Entre las quejas más frecuente se puede divisar la falta de elementos de rotación, algo que le otorgaba dinamismo al juego y lo volvía más divertido. También el hecho de que muchos jugadores cayeran lejos de la zona es un problema, ya que para sobrevivir a la tormenta este debe gastar todos sus recursos. Todas críticas válidas por parte de una comunidad que llevó al Fortnite a la cima del éxito.