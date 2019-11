Un Major se divide en tres etapas: New Challengers Stage, New Legends Stage y New Champions Stage. Esta última etapa, en la que se disputan los cuartos de final, le garantizan a los ocho equipos su permanencia en la próxima edición del torneo , al igual que aquellos que llegaron al New Legends Stage, la fase de grupos del torneo. Para llegar al Major, se debe clasificar desde las competencias denominadas “Minor”, donde los equipos aspirantes compiten por entrar al New Challengers Stage. A principios del 2019 tuvimos al primer argentino presente en esta competencia, Nicolás “NikoM” Miozzi, que en ese entonces jugaba con Team One de Brasil. Hoy el argentino vive en España representando a x6tence, uno de los equipos españoles mas importantes del país.