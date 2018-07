Cuanto antes los chicos vayan al jardín, mejor les irá después en la escuela. Tendrán mejores notas, no abandonarán, se graduarán en tiempo y forma. En general, las variables van de la mano, pero en el nivel socioeconómico (NSE) más bajo no se refleja del mismo modo. El jardín de infantes no alcanza a compensar todas las desigualdades de origen en Argentina: el déficit alimenticio, de vivienda, salud, incluso de motivación.