Pese a esto, los investigadores remarcaron que este relevamiento no es una propaganda para retardar la maternidad. "Aunque las dificultades durante el parto son raras, existen, junto con los problemas de fertilidad, que son más comunes entre las mujeres mayores. Ser una madre mayor no es mejor pero, una vez que se ha tenido al bebé sin problemas importantes, no es peor que una mamá más joven".