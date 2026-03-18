La guerra en Irán y Oriente Medio cambia el rumbo de los viajes esta Semana Santa: se priorizan los destinos en Europa y América

El Danubio en Budapest, Hungría (ShutterStock).

La Semana Santa de 2026 se perfila como una de las más dinámicas y adaptativas que se recuerdan en el sector turístico internacional. El estallido del conflicto en Oriente Medio ha alterado la tradicional ruta de muchos viajeros, provocando un desplazamiento de la demanda hacia destinos considerados más seguros y culturalmente atractivos. Según los datos analizados por Civitatis, la plataforma en reservas de tours y actividades, los turistas priorizan ahora el eje Atlántico: Europa, Norteamérica y Latinoamérica emergen como grandes protagonistas de la temporada, mientras Oriente Medio y ciertas zonas de Asia pierden peso en las reservas.

A pesar de las incertidumbres geopolíticas y los ajustes logísticos en rutas internacionales, el deseo de viajar se mantiene firme. El sector ha respondido con rapidez, reorientando la oferta y reforzando la flexibilidad en la gestión de reservas. El resultado es un renacimiento de destinos clásicos —de Roma a Sevilla, de Río de Janeiro a Orlando— y un crecimiento sólido en todos los mercados atlánticos. El viajero, más que nunca, busca tranquilidad, confianza y experiencias culturales profundas.

El auge de Europa: cultura, seguridad y crecimiento espectacular

En el contexto de la Semana Santa 2026, Europa se consolida como el epicentro de la demanda turística. Ciudades como Roma, Atenas, Budapest o Cracovia experimentan un crecimiento espectacular en las reservas de actividades y tours, impulsadas por la percepción de seguridad y por su oferta cultural consolidada. El atractivo de las capitales europeas, sumado a la facilidad de conexiones y a la diversidad de eventos de Semana Santa, convierte al Viejo Continente en el refugio preferido del viajero global ante la inestabilidad en otras regiones.

La Catedral de Sevilla, en Sevilla (Shutterstock).

España, por su parte, vive un renacimiento turístico en ciudades andaluzas como Sevilla, Granada y Córdoba, que recuperan el pulso gracias a sus celebraciones tradicionales y su riqueza patrimonial. Madrid, Barcelona y las islas también repuntan como destinos líderes, reforzando el peso de España en el mapa internacional de escapadas primaverales.

Latinoamérica: el gran refugio transatlántico

Frente a la incertidumbre en Asia y Oriente Medio, Latinoamérica se consolida como uno de los grandes refugios para quienes buscan experiencias únicas y clima favorable. Destinos como Río de Janeiro y Buenos Aires destacan por su motor de crecimiento, pero el interés se extiende a países como México, Colombia y República Dominicana, que superan la media en aceleración de reservas. La diversidad de paisajes, la hospitalidad y la fortaleza de los operadores locales han convertido el continente americano en una apuesta segura para la Semana Santa.

Norteamérica: ocio, espectáculos y crecimiento récord

Estados Unidos y Canadá también se benefician de este nuevo patrón de demanda. Ciudades de ocio y entretenimiento como Orlando o Las Vegas han registrado un aumento superior al 50% en las reservas, impulsadas por la oferta de parques temáticos, espectáculos y eventos especiales para familias y jóvenes. El continente norteamericano se presenta como la alternativa ideal para quienes buscan una Semana Santa diferente y cargada de opciones de ocio.

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Japón y Sudeste Asiático: resistencia pese a la tendencia

Aunque el eje Atlántico lidera el crecimiento, Japón y el sudeste asiático siguen manteniendo un volumen significativo de reservas, especialmente entre los viajeros más experimentados y dispuestos a asumir ciertas incomodidades logísticas. Sin embargo, la tendencia general muestra un claro desplazamiento de la demanda hacia destinos atlánticos, donde la percepción de seguridad y la garantía de una experiencia sin sobresaltos pesan más que nunca.