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La “pequeña Toledo” de Italia: un pueblo medieval de Lombardía con palacios y castillos de piedra

El pueblo está al pie de las montañas Orobie y es ideal para los aficionados del senderismo

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La "pequeña Toledo" de Italia,
La "pequeña Toledo" de Italia, un recorrido medieval por calles de piedra. (Wikimedia Commons)

En Lombardía, al pie de las montañas Orobie y sobre un promontorio rocoso a 676 metros de altitud, se esconde un pueblo que parece detenido en la Edad Media: Gromo. Nada más llegar al pueblo, el visitante atraviesa puertas de piedra oscura, se encuentra con fuentes centenarias y recorre calles empedradas que serpentean entre fachadas que cuentan siglos de historia. Conocida como “la pequeña Toledo”, destaca el entorno, dominado por las verdes laderas del Alto Val Seriana y el murmullo del río Serio, que refuerza la impresión de estar en un enclave protegido y orgulloso de su identidad.

La primera impresión es la de un pueblo compacto y auténtico, donde cada rincón invita a la contemplación. El casco histórico, perfectamente conservado, puede recorrerse a pie en poco tiempo, pero la recomendación siempre es tomarse el día completo para descubrir sus museos, probar la gastronomía de montaña y disfrutar de los detalles arquitectónicos que se multiplican en cada callejón. Gromo ha sido distinguido con la Bandera Naranja del Touring Club Italiano y forma parte del circuito de los Pueblos Más Bonitos de Italia, reconocimientos que avalan el cuidado por la hospitalidad, el entorno y la conservación de su patrimonio.

En pocas localidades de montaña se percibe con tanta claridad la fusión entre naturaleza y legado medieval. El pueblo, construido sobre la roca que le da nombre, ofrece vistas inmejorables desde su plaza central y permite al visitante adentrarse en una atmósfera donde la historia se palpa en cada piedra, sin renunciar a la comodidad de servicios turísticos modernos.

Palacios, castillos y calles de piedra

El punto de partida para cualquier recorrido es la Piazza Dante, una explanada adoquinada donde se concentran los principales tesoros arquitectónicos. En el centro destaca una fuente del siglo XVI coronada por un cisne de piedra, símbolo local, que acompaña el rumor del agua y sirve de punto de encuentro para vecinos y viajeros. Alrededor, se alzan edificios históricos de gran valor, como el imponente Palazzo Milesi, una residencia nobiliaria del siglo XV que hoy alberga el ayuntamiento.

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Frente al palacio, el Castillo Ginami domina la plaza con su torre, murallas y edificio principal, conservando el trazado original de la época medieval. El acceso a su interior conduce a un restaurante con terraza panorámica sobre el valle, una oportunidad para disfrutar de la vista de tejados de pizarra y masas de bosques. La fachada exhibe aún los restos de un gran fresco de San Cristóbal. Pegada al castillo, la iglesia de San Gregorio, de piedra vista, ofrece en su interior un retablo del siglo XVII y fue en el pasado la capilla privada de los señores del lugar.

Entre calles estrechas y pasajes cubiertos, el visitante descubre otros rincones singulares como el Castillo Priacini, en lo alto de una colina, y murales que narran leyendas populares como la de Rusì, el bandido de montaña. El relato de su captura, tras la huida de una joven por túneles secretos, está ilustrado en las paredes de una vivienda del centro, añadiendo un toque teatral al paseo por el pueblo.

Cómo recorrer el pueblo y disfrutar su ambiente medieval

La mejor manera de conocer Gromo es a pie, comenzando desde los aparcamientos gratuitos a los pies del pueblo y subiendo por la calle peatonal hasta el corazón del casco antiguo. El paseo es breve, pero la recomendación es avanzar sin prisa, deteniéndose en cada plaza y observando los detalles de piedra, las puertas talladas y las vistas hacia el valle del Serio. El clima fresco de montaña invita a caminar durante todo el año, aunque cada estación ofrece matices diferentes: en invierno, el entorno se cubre de nieve y los remontes de la cercana Spiazzi di Gromo funcionan a pleno; en verano, las temperaturas suaves son ideales para senderismo y actividades al aire libre.

Los edificios de piedra del
Los edificios de piedra del pueblo medieval Gromo. (Wikimedia Commons)

Para quienes desean una experiencia completa, la ruta puede continuar hacia los museos locales y las iglesias, haciendo una pausa en los bares y trattorias del centro. En el Castillo Ginami funciona un restaurante perfecto para almuerzos largos, mientras que para opciones más informales destacan el Bar del Centro y la Locanda del Cacciatore, ambas con propuestas de cocina tradicional y ambiente relajado. Es recomendable probar los platos típicos del Valle de Seriana, como los scarpinocc, una pasta rellena con mantequilla y queso, y los quesos de montaña, intensos y siempre acompañados de polenta caliente en los meses fríos.

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