Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: de la ruta de la tapa a la mejor torrija de España del 6 al 8 de febrero

Durante este fin de semana la capital cuenta con una gran oferta cultural y de ocio para disfrutar de unos días en familia o con amigos

Ciudad de Madrid (Shutterstock).
Madrid nunca deja de sorprender a quienes la recorren en busca de experiencias únicas. La ciudad derrama actividad y creatividad, combinando el pulso de una gran capital europea con esa inconfundible capacidad para sorprender con sus rincones más insólitos. Desde propuestas gastronómicas en barrios con alma, hasta exposiciones de arte contemporáneo, musicales para familias y ciclos de cine con lo mejor de la temporada, la oferta cultural y de ocio es inabarcable y siempre estimulante.

Este fin de semana, del 6 al 8 de febrero, la capital invita a salir a la calle y a descubrir nuevos sabores, espectáculos y planes para todos los públicos. Gastronomía, teatro, arte, música y cine se dan cita en una agenda que llama a disfrutar de la ciudad a cualquier hora del día. Aquí van algunas de las propuestas imprescindibles para aprovechar Madrid al máximo.

VI Ruta de la Tapa Prospe 2026

Prosperidad se convierte en epicentro gastronómico con la sexta edición de la Ruta de la Tapa Prospe, una cita consolidada que reúne a los mejores bares y restaurantes del barrio. Del 5 al 8 de febrero, once establecimientos como Apadana, Barrio Chino, Bayres Beef, Casa Vecchia o La Prospe Terraza presentan sus creaciones, maridadas con la cerveza artesana local, La Rubia del Barrio, o las singulares cervezas de Prospe Not Death.

Por solo 5,95 euros, los participantes disfrutan de una tapa de concurso y una bebida, y pueden votar por la Mejor Tapa de La Prospe, entrando en el sorteo de lotes cerveceros. Entre las propuestas, pincho de pollo a la cerveza y mostaza, taco morocho de lomo marinado o sugerentes combinaciones de producto de cercanía. Organizada por Cerveza Dichosa y el Distrito de Chamartín, la ruta coincide con el Madrid Design Festival, animando la hostelería y la vida de barrio.

Luces de Bohemia: el esperpento regresa al Teatro Español

Fachada del Teatro Español, en
Fachada del Teatro Español, en Madrid (Wikimedia).

El clásico de Valle-Inclán, Luces de bohemia, vuelve a brillar en el Teatro Español bajo la dirección de Eduardo Vasco. Hasta el 7 de marzo, Ginés García Millán y Antonio Molero encabezan el reparto de esta ácida y vigente mirada sobre la sociedad, ambientada en un Madrid nocturno y deformado que se convierte en protagonista del esperpento. Una ocasión ideal para revisitar una de las grandes obras de la literatura española, en un montaje que combina ironía y profundidad.

Ciclo Premios Goya 2026 en la Sala Berlanga

Los amantes del séptimo arte tienen una cita ineludible en la Sala Berlanga, donde la Fundación SGAE proyecta, hasta el 28 de febrero, las 32 películas finalistas de los Premios Goya. De martes a sábados, a precios populares, el público puede descubrir títulos tan destacados como La cena, Los domingos, Sirat, Maspalomas o Sorda, así como revelaciones del año y propuestas de animación y documental.

La programación abarca todos los géneros y recoge la diversidad y el talento del cine español actual, con la presencia de cineastas como Oliver Laxe, Carla Simón, Alejandro Amenábar o Cesc Gay entre otros. Un ciclo para ponerse al día con lo mejor del año antes de la gala de los Goya.

‘Generación 2026’ en La Casa Encendida

La Casa Encendida presenta la exposición Generación 2026, con los proyectos seleccionados en la XXVI edición de Generaciones, la convocatoria de Fundación Montemadrid para jóvenes artistas. Hasta el 19 de abril, la muestra reúne propuestas de artes visuales y plásticas de Élan d’Orphium, Hodei Herreros Rodríguez, Claudia Pagès Rabal, Maya Pita-Romero, Víctor Ruiz Colomer y Victor Santamarina.

Las visitas guiadas los sábados y domingos permiten explorar en profundidad las obras y dialogar con los lenguajes más innovadores del arte contemporáneo. Una oportunidad para descubrir nuevos nombres y tendencias en una de las instituciones culturales de referencia en Madrid.

La mejor torrija de España en Villaroy’s

Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, explica los ingredientes y el paso a paso de su receta ganadora en el Madrid Fusión.

Para los más golosos, la pastelería Villaroy’s (calle Maudes, 11, Chamberí) se ha alzado con el premio a la mejor torrija de España, una delicia de pan de leche e infusión de nata, con una cremosidad y un sabor capaces de conquistar cualquier paladar. Este fin de semana es perfecto para acercarse y probar la que ya se considera la mejor torrija de España, elaborada por el chef Martín Martínez Villamor, en un obrador donde la tradición y la alta cocina se dan la mano.

‘K-Power’ en el Calderón: musical K-pop para toda la familia

El Teatro Calderón trae a sus mañanas de sábado el musical K-Power, un espectáculo fresco y colorido inspirado en el K-pop coreano, con música en directo, coreografías y una puesta en escena de neón. La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, tres ídolas que descubren el poder ancestral de su música para proteger el mundo. Una propuesta familiar que apuesta por la amistad, la valentía y el empoderamiento femenino, programada hasta finales de marzo.

