Viajes

La joya natural escondida en Lugo: castros celtas, cascadas ocultas y aldeas de piedra en uno de los paisajes más bonitos de Galicia

Senderos medievales, fuentes milagrosas y arquitectura de pizarra hacen de este lugar un refugio para quienes desean desconectar y conocer con la esencia más pura del noroeste peninsular

Guardar
Sierra del Caurel, en Lugo
Sierra del Caurel, en Lugo (Wikimedia).

Lugo, tierra de paisajes legendarios y rincones aún por descubrir, invita al viajero a sumergirse en un entorno donde la naturaleza y la historia dialogan en cada recodo. Más allá de la famosa muralla romana y los pueblos salpicados de iglesias centenarias, existen parajes que parecen ajenos al paso del tiempo, auténticos santuarios de biodiversidad y cultura tradicional. En este escenario, la sierra del Caurel se alza como uno de los grandes tesoros ocultos del interior gallego, un destino que cautiva por su atmósfera primigenia y la autenticidad de su vida rural.

Conocido también como O Courel, este rincón gallego se extiende por más de 20.000 hectáreas de orografía abrupta, donde las pendientes asimétricas y la vegetación frondosa configuran un territorio intacto. Aquí, el visitante puede recorrer aldeas que parecen brotar de la propia montaña, con casas de piedra y techos de pizarra integradas en caminos cubiertos de musgo y rodeadas de castaños, acebos, hayas, tejos, robles y abedules.

Además, la diversidad de flora y fauna es abrumadora: en O Courel viven lobos, águilas, osos y orquídeas, y los lugareños aseguran que aquí se dan cita todas las especies autóctonas gallegas de árboles. El aire puro y la sensación de aislamiento transportan al viajero a un tiempo de cuentos y leyendas, donde cada rincón invita a la contemplación y el asombro.

Castros, druidas y leyendas en las alturas

Sierra del Caurel, en Lugo
Sierra del Caurel, en Lugo (Wikimedia).

La historia antigua de la sierra del Caurel está marcada por la presencia de castros celtas y huellas de otras culturas milenarias. El Castro de Vilar, situado a unos 600 metros de altitud sobre el valle del río Lor, es uno de los más grandes del macizo, ejemplo de la estrategia defensiva de los antiguos pobladores. Más alto aún, a 700 metros, se encuentra el Castro da Torre, notable por su estado de conservación y las vistas que ofrece.

El ambiente místico de la zona se nutre de leyendas de druidas, guardianes de los tejos milenarios, y de mouras, seres similares a hadas que, según la tradición, habitan en los castros y cerca de los ríos. El agua, elemento central en la vida y en la mitología local, acompaña cada paso por la sierra.

A su vez, el patrimonio humano se refleja en las aldeas dispersas por las laderas y valles. Núcleos como Froxán conservan una arquitectura singular que ha merecido ser declarada Bien de Interés Cultural. Sus fiestas, como la emblemática Festa da Pisa da Castaña, muestran cómo los habitantes mantienen vivas las costumbres de antaño, como el pisado tradicional de las castañas o la devoción a fuentes milagrosas, como la Fuente do Milagro, datada en 1935.

Ríos, cascadas y pozas: la fuerza del agua

Sierra del Caurel, en Lugo
Sierra del Caurel, en Lugo (Wikimedia).

El río Lor es la arteria principal de O Courel. A su vera discurre un antiguo sendero medieval que unía Folgoso y Seoane do Courel, formando parte del Camino Real hacia Quiroga. Los visitantes pueden cruzar puentes tradicionales y dejar volar la imaginación, sintiéndose viajeros de otra época.

Entre los tesoros naturales destacan las cascadas, como la Fervenza de Vilamor o la Fervenza da Pedreira, y las pozas cristalinas, ideales para un baño reparador en plena naturaleza. La Poza das Mulas, rodeada de pizarra, ofrece uno de los paisajes más bellos y puros de la sierra.

Galicia se ha convertido en un destino turístico de primer orden dentro y fuera de nuestro país. Si algo tiene esta comunidad que no se encuentra en otra parte del mundo, son sus playas

Igualmente, la Devesa da Rogueira se alza como uno de los espacios más emblemáticos de la sierra. Se trata de un bosque atlántico exuberante y húmedo, refugio de martas, garduñas, gatos monteses y una flora única. Pasear por sus senderos es adentrarse en un mundo donde las meigas, los druidas y las leyendas parecen cobrar vida entre las sombras y la niebla.

Temas Relacionados

GaliciaLugoDestinosDestinos EspañaViajesViajes y TurismoTurismoTurismo EspañaEspaña-ViajesEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La ruta por la orilla del Tajo que descubre Toledo de una forma única y es perfecta para hacer en familia

Este sendero permite contemplar el perfil monumental de Toledo desde otras perspectivas ofreciendo algunas de las mejores vistas de la provincia

La ruta por la orilla

El desconocido castillo de Cuenca que participó en la guerra civil castellana: es del siglo X y se sitúa junto a una iglesia

Pasear por su perímetro permite descubrir detalles defensivos, vistas únicas y la belleza austera de una fortaleza que ha sobrevivido a guerras, revueltas y propietarios ilustres

El desconocido castillo de Cuenca

El accidente ferroviario de Adamuz provoca una oleada de cancelaciones en Fitur: Andalucía anula todos sus actos y Exceltur suspende su foro empresarial

La tragedia ferroviaria que se ha saldado con 40 fallecidos, según los últimos datos, ha sacudido la Feria Internacional de Turismo y Andalucía y parte del sector privado han cancelado todos sus actos

El accidente ferroviario de Adamuz

El pueblo incrustado en el corazón de los Picos de Europa con una joya mozárabe que es Bien de Interés Cultural

Esta localidad está rodeada de uno de los paisajes más impresionantes de España y es ideal para el senderismo

El pueblo incrustado en el

El pueblo medieval del sur de Francia considerado la Venecia verde: un mágico rincón con una abadía del siglo XVIII llena de cuevas

La localidad destaca por su increíble monasterio y por albergar en los meses de verano una de las mejores playas de interior de Francia

El pueblo medieval del sur
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de desescombro con maquinaria pesada

El PP andaluz cuela una “enmienda intrusa” para hacer desaparecer las multas económicas contra cargos públicos que incumplan la Ley de Transparencia

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco