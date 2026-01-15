Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: la ruta de la croqueta y un teatro en El Retiro del 16 al 18 de enero

Madrid (Adobe Stock).

Madrid se prepara para recibir el fin de semana con una oferta cultural y gastronómica que invita a redescubrir la ciudad. Desde rutas culinarias hasta instalaciones artísticas y propuestas para toda la familia, la capital despliega su mejor versión en pleno mes de enero. Este abanico de planes convierte a Madrid en el destino ideal para quienes buscan sorprenderse con experiencias nuevas o reconectar con los clásicos de siempre.

Entre los eventos más esperados figuran la ruta de la croqueta en La Elipa, la tradicional bendición de animales de San Antón, una intervención artística en el Palacio de Cristal y la exposición Faceless de Coco Dávez. A continuación, una guía imprescindible para planificar los días del 16 al 18 de enero en la capital.

Ruta de la croqueta en La Elipa: un paseo gourmet por el barrio

Desde el miércoles 14 y hasta el domingo 18 de enero, el barrio de La Elipa se convierte en el escenario de “Croqueteando por La Elipa”. La iniciativa propone recorrer los bares y restaurantes del barrio degustando dos croquetas caseras acompañadas de caña o refresco por solo 3,50 € por local.

Participan establecimientos emblemáticos como Las Gárgolas, SpaKedarse, Bar Felipe, La Santa y Bar Gladis, entre otros. La propuesta invita a descubrir los secretos de la croqueta madrileña y a animarse a un tapeo invernal repleto de sabor y ambiente local. Una oportunidad para conocer La Elipa desde otra perspectiva y apoyar la hostelería de barrio.

San Antón: los animales toman el centro

La celebración de San Antón (Turismo Madrid).

Este fin de semana regresa la celebración de San Antón, una cita imprescindible para los amantes de las mascotas. Las calles del barrio de Chueca se llenan de perros, gatos y animales de compañía que acuden a la tradicional bendición en la iglesia de la calle Hortaleza.

El evento reúne a familias y curiosos en torno a un ritual que mezcla devoción y alegría, y que se ha convertido en todo un símbolo del arranque del año en Madrid. El programa incluye actividades para todas las edades y destaca por su ambiente festivo y su respeto por la diversidad animal. Las imágenes de mascotas vestidas de chulapos y la afluencia de visitantes reflejan la vitalidad de una tradición que crece cada año.

Arte envolvente en el Palacio de Cristal

El Palacio de Cristal del Parque de El Retiro sorprende estos días con una instalación de la artista Andrea Canepa. Durante las obras de restauración, la estructura queda envuelta en mil metros cuadrados de telas impresas que evocan la cultura precolombina.

El resultado es una experiencia inmersiva: una lona convertida en fardo urbano que invita a rodear el edificio y descubrir la intensidad cromática de la pieza. La intervención permanecerá visible durante todo 2026, pero este fin de semana es el momento ideal para acercarse y disfrutar del contraste entre el arte contemporáneo y la arquitectura decimonónica en pleno pulmón verde de Madrid.

Teatro de Títeres en El Retiro: magia para toda la familia

Teatro de Títeres en El Retiro (Turismo de Madrid).

El Teatro de Títeres de El Retiro ofrece los sábados y domingos una programación variada y pensada para los más pequeños. Este fin de semana, Okarino Trapisonda presenta “Caperucita Roja” el sábado 17 y domingo 18 a las 12:30 h, en una versión que promete emoción y ternura para toda la familia.

Las funciones reúnen compañías nacionales e internacionales y permiten disfrutar del teatro al aire libre en uno de los parques más queridos de la ciudad. Una cita imprescindible para quienes buscan planes en familia y desean introducir a los niños en el mundo de las artes escénicas.

Talleres de escritura en las Bibliotecas Públicas

Para quienes buscan desarrollar su creatividad, la red de Bibliotecas Públicas de Madrid pone en marcha talleres de escritura gratuitos dirigidos a todos los públicos. Las sesiones, que requieren inscripción previa, se reparten por distintos distritos y horarios, incluyendo fines de semana.

La oferta abarca desde narrativa y poesía hasta enfoques más específicos como mitología aplicada o pódcast. La propuesta permite iniciarse en el arte de escribir con acompañamiento profesional y en un entorno cercano, promoviendo la participación cultural en los barrios. Una alternativa perfecta para quienes desean empezar el año cultivando nuevas aficiones.

Retratos icónicos del arte pop en Carabanchel

El estudio de la artista Coco Dávez, ubicado en Carabanchel, acoge la exposición “Faceless”, que celebra una década de este proyecto pictórico. Treinta y seis obras originales retratan sin rostros —pero con gran poder visual— a figuras como David Bowie, Amy Winehouse o Yayoi Kusama. La muestra explora la psicología del color y la memoria colectiva, proponiendo un recorrido por el arte pop contemporáneo desde una mirada íntima. La visita a la galería ofrece la oportunidad de adentrarse en el universo creativo de una de las artistas más reconocidas del panorama actual.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Menús de la Ruta del Garbanzo: tradición renovada

Los fines de semana de enero, cerca de 70 restaurantes de la Comunidad de Madrid participan en la “Ruta del Garbanzo”. Los menús giran en torno al garbanzo de La Garbancera Madrileña y fusionan tradición y creatividad en platos para todos los gustos.

El comensal podrá disfrutar de propuestas como garbanzos estofados con alcachofas rellenas de rabo de toro, garbanzos a la marinera, con curry, e incluso flan de garbanzos como opción dulce. La iniciativa pone en valor el producto local y dinamiza la restauración en uno de los meses más fríos del año.