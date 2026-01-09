Viajes

Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: un viaje por el río Moldava y El Quijote del siglo XXI del 9 al 11 de enero

La ciudad cuenta con un amplio abanico de actividades para estas fechas que están destinadas para todo tipo de personas y gustos

Ciudad de Madrid (Shutterstock).
Con el final de las fiestas navideñas, Madrid vuelve a la rutina y se reinventa con una agenda cultural y de ocio que invita a disfrutar de la ciudad durante el mes de enero. Atrás quedan los villancicos y las luces festivas, pero la capital se llena de propuestas que apuestan por el arte, la creatividad y la nostalgia, demostrando que el invierno madrileño es sinónimo de experiencias únicas. Museos, galerías, cines y ferias temáticas transforman el arranque del año en una oportunidad para explorar nuevas tendencias, revisitar clásicos y redescubrir rincones que despiertan la curiosidad de vecinos y visitantes.

Arte pop y memoria colectiva en Carabanchel

En el barrio de Carabanchel, la artista Coco Dávez celebra una década de su proyecto Faceless con una exposición en la que 36 obras originales retratan, sin rasgos faciales pero con un marcado poder visual, a figuras icónicas como David Bowie, Amy Winehouse o Yayoi Kusama. El estudio de la artista se convierte en galería pop hasta el 15 de marzo, permitiendo al público adentrarse en la psicología del color y la memoria colectiva a través de siluetas reconocibles. Un plan imprescindible para quienes buscan propuestas innovadoras y un acercamiento diferente al arte contemporáneo.

Victoria Eugenia de Battenberg, la reina que modernizó España

Victoria Eugenia de Battenberg, la
La vida de Victoria Eugenia de Battenberg, la última gran reina de la corte española, se revisita ahora en la Galería de las Colecciones Reales a través de una exposición que se podrá visitar hasta el 5 de abril de 2026, tras su apertura este fin de semana. Más de 350 piezas —incluidos vestidos míticos, joyas, cartas personales, documentos y retratos— reconstruyen las diferentes etapas de su vida, desde sus raíces británicas hasta su papel de consorte de Alfonso XIII y el exilio.

La muestra está organizada en ocho espacios temáticos, destacando episodios como su llegada a España, el atentado durante su boda, el impulso a la obra social y su relación con la moda. Entre los objetos más emblemáticos se exhiben la carroza nupcial y la diadema Flor de Lis, piezas custodiadas habitualmente fuera del alcance del público. El recorrido permite asomarse tanto a la historia oficial como a la intimidad de la reina, por un precio desde 14 euros.

FLOW: un viaje inmersivo a orillas del Moldava

La Friedenskirche, en pleno Paseo de la Castellana, abre sus puertas del 10 de enero al 22 de febrero para acoger FLOW, una experiencia de videomapping inmersivo que ha triunfado en ciudades como Lyon o Liverpool. El público se sumerge en el curso del río Moldava gracias a la fusión de la música sinfónica de Bedřich Smetana con la electrónica, en un espectáculo donde luces, imágenes y sonido transforman la percepción del espacio. Esta propuesta invita a vivir el arte y la música de una forma sensorial y envolvente, ideal para quienes buscan emociones nuevas en pleno invierno.

El Quijote del siglo XXI en el Instituto Cervantes

El Instituto Cervantes reinterpreta El Quijote con la exposición gratuita Aeolia, disponible hasta el 8 de marzo. El artista Solimán López propone una revisión del clásico desde perspectivas ecológicas, feministas y distópicas, mediante instalaciones audiovisuales, animaciones y el uso de inteligencia artificial. La pieza central, una escultura interactiva, permite a los asistentes crear relatos colaborativos modificando el texto original y adaptándolo a problemáticas contemporáneas como la sostenibilidad, la igualdad o el pacifismo. Una oportunidad para dialogar con la tradición literaria y con el futuro digital.

Sábado gratis en el Museo Thyssen

Nueva exposición Warhol, Pollock y
Una de las sorpresas de la semana es la noche gratuita en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza durante el sábado, dentro del ciclo “Noches Thyssen”. De 21 a 23 horas, el público podrá disfrutar sin coste del acceso a las exposiciones temporales ubicadas en la planta baja y la planta -1, un recorrido que incluye más de 100 obras fuera del horario convencional. Entre los grandes atractivos de la jornada figura la exposición “Warhol, Pollock y otros espacios americanos”, donde se analizan distintas aproximaciones al concepto de espacio y la manera en la que artistas de la talla de Warhol y Pollock han representado su visión del mundo, moviéndose entre los márgenes de lo abstracto y lo figurativo.

Cine español y nostalgia en la Sala Berlanga

Cine y Navidad se dan la mano en la Sala Berlanga, que despide las fiestas con su ciclo “Navidad de cine” hasta el 10 de enero. Por solo 3,50 euros, los espectadores pueden disfrutar de cinco de las películas españolas más comentadas del año, como Los domingos, Romería o Maspalomas. Cada título ofrece una mirada distinta sobre las relaciones familiares, la memoria o los dilemas morales, consolidando a la sala como un punto de referencia para quienes valoran el cine de autor y la producción nacional.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

MercaJuguete: la feria de la nostalgia en la sierra

Los amantes de los juguetes antiguos y el coleccionismo tienen una cita el 10 de enero en MercaJuguete, feria que se celebra en el Centro Comercial Planetocio de Collado Villalba. Acceso y aparcamiento gratuitos facilitan la visita a una muestra que reúne a más de 15 expositores y miles de piezas, desde trenes eléctricos y muñecos clásicos como Nancy o Geyperman hasta iconos actuales como Star Wars, Funko, Playmobil y Hot Wheels. La jornada, de 10.00 a 22.00 horas, es una invitación a revivir la infancia y descubrir rarezas, ideales para todos los públicos y bolsillos.

