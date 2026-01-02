Los mejores planes para el primer fin de semana de 2026 en Madrid: curiosas exposiciones y un increíble belén del 2 al 4 de enero

Puerta del Sol, en Madrid (Shutterstock España).

El arranque del año en Madrid siempre es sinónimo de propuestas culturales, magia navideña y rincones llenos de luz. Con la ciudad aún envuelta en la atmósfera festiva y los días de vacaciones por delante, el primer fin de semana de enero se presenta como la ocasión perfecta para disfrutar de planes originales en familia o con amigos.

El calendario del 2 al 4 de enero llega repleto de actividades para todos los gustos: desde espectáculos clásicos hasta festivales solidarios, mercados navideños y experiencias inmersivas, la capital demuestra que los mejores momentos del año pueden vivirse cuando la ilusión aún flota en el aire.

Navidad en Matadero Madrid

El Matadero Madrid, en la plaza de Legazpi, despide el ciclo navideño con una programación repleta de planes para todas las edades. Entre las actividades destaca el café del sombrerero loco inspirado en “Alicia en el País de las Maravillas”, una instalación interactiva basada en Shakespeare, el histórico Teatro de Autómatas y una pista de hielo donde, además de patinar, se puede vivir la experiencia de ver nevar en pleno centro de la ciudad.

Este fin de semana es la última oportunidad para descubrir uno de los epicentros culturales de la Navidad madrileña, donde el arte, el juego y la creatividad se dan la mano en un espacio abierto y seguro para toda la familia.

Circo Price en Navidad

El Circo Price en Navidad apura sus últimos días en cartel con “Sueña despierto”, un espectáculo que se ha consolidado como uno de los planes familiares imprescindibles de las fiestas madrileñas. Bajo la dirección de Juan Luis Iborra, este montaje mezcla circo, teatro, música en directo y magia en una aventura navideña protagonizada por un grupo de niños que se pierde en un bosque y descubre un circo olvidado donde todavía todo es posible.

Durante unos 100 minutos, el público disfruta de números de equilibrismo, aéreos, sombras chinescas, malabares y payasos, acompañados por un quinteto de músicos en directo. Desde su estreno en 2006, el Price se ha convertido en toda una tradición navideña para miles de familias. Este fin de semana es prácticamente la última oportunidad para sentarse bajo la emblemática carpa de la Ronda de Atocha y dejarse llevar por el asombro de un circo renovado.

Navalagamágica: gymkana y Reyes Magos en la Sierra Sur

En pleno corazón de la Sierra Sur de Madrid, el municipio de Navalagamella despide las fiestas con su evento estrella, Navalagamágica. Durante el 3 y el 4 de enero, el pueblo se llena de vida con un mercado navideño (de 12:00 a 21:00), talleres, juegos y un poblado repleto de actividades para toda la familia. El plato fuerte es la gymkana infantil, donde los más pequeños ayudan a los Reyes Magos en una misión especial y pueden entregar sus cartas personalmente a Sus Majestades en el rincón de los pajes.

Esta propuesta, pensada para que la magia de la Navidad llegue hasta el último rincón de la región, convierte a Navalagamella en parada obligatoria para quienes buscan un plan diferente a las puertas de la llegada de los Reyes.

El belén 360º de la Puerta del Sol: un viaje a Egipto sin salir de Madrid

El belén 360º de la Puerta del Sol

La Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, acoge hasta el 6 de enero un belén monumental de 132 metros cuadrados, visitable de manera gratuita. Este año, el montaje sorprende con una experiencia inmersiva de 360º que transporta a los visitantes hasta el antiguo Egipto, con reproducciones del Templo de Debod, pirámides y templos emblemáticos. Más de 500 figuras, 22 maquetas de barcos egipcios y 30 construcciones recrean la huida a Egipto y la escena del nacimiento clásico, permitiendo admirar el belén desde todos los ángulos.

Esta propuesta, impulsada por la Asociación de Belenistas de Madrid, es ideal tanto para quienes desean mantener viva la tradición como para quienes buscan vivir la Navidad desde una perspectiva diferente y sorprendente.

Festival infantil Brilli Brilli

Del 26 de diciembre al 5 de enero, La Casa Encendida acoge el Festival Brilli Brilli, pensado para niños, adolescentes y familias. Su patio se transforma en un espacio multidisciplinar donde conviven cine, música, talleres, lecturas y actividades para la primera infancia. La programación incluye desde “Preludio para bebés” y talleres de pintura sobre celuloide, hasta ciclos de cine dedicados a Hayao Miyazaki, lecturas compartidas con “Libros Amigos” y el cierre musical con Remate en concierto.

Toda la recaudación de las entradas se destina a proyectos de ayuda humanitaria en Gaza a través de Save the Children, sumando así un componente solidario a la diversión. La Ronda de Valencia se convierte estos días en punto de encuentro para quienes buscan ocio con sentido y propuestas culturales diferentes.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

Juguetes Reales: un viaje al pasado en la Galería de las Colecciones Reales

¿Alguna vez te has preguntado con qué jugaban los príncipes y princesas de España? La exposición Juguetes Reales en la Galería de las Colecciones Reales responde a esa curiosidad con una muestra de casi 400 objetos, entre cartas, fotos y, por supuesto, juguetes antiguos. Desde el 16 de diciembre y hasta el 5 de abril, se puede descubrir la historia más íntima y cotidiana de los herederos de la Corona, con piezas que datan de entre 1850 y 1931. Por solo 8 euros, la visita es una oportunidad de oro para viajar en el tiempo y ver cómo se divertían los niños de la realeza en el Palacio Real.