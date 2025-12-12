Los mejores planes para este fin de semana en Madrid: la feria de la Palmerita de Morata y una exposición dedicada a Picasso

Pista de Hielo de Plaza España (Turismo Madrid).

Madrid se reinventa cada diciembre y, bajo la luz cálida de las guirnaldas y el bullicio de sus calles, la capital ofrece un sinfín de propuestas culturales, lúdicas y gastronómicas que convierten cada fin de semana de Navidad en un auténtico recorrido de sensaciones.

Entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre, la ciudad se llena de planes para todos los gustos: desde patinar entre luces en el corazón de la capital hasta viajar a otros universos ficticios, disfrutar de los mercadillos navideños, descubrir tesoros de la alta artesanía, tentarse con dulces emblemáticos o sumergirse en obras maestras del arte moderno. Madrid muestra así su poder de convocatoria y su talento para convertir un simple paseo en una experiencia memorable.

Patinaje y ambiente navideño en Plaza de España

El atractivo de la pista de hielo al aire libre regresa a Plaza de España de la mano de La Navideña, uno de los mercados más animados de estas fiestas. Los visitantes, provistos de guantes y buen humor, disponen de 450 metros cuadrados de hielo para deslizarse entre casetas de artesanía y espacios gastronómicos, bajo el resplandor de las luces y la música.

El horario se extiende de 12:00 a 22:00 los días laborables y de 10:00 a 22:00 los sábados, domingos y festivos, con pases de media hora y venta de entradas tanto online como en taquilla. Patinar en pleno centro, con el bullicio de la ciudad como banda sonora, se confirma como uno de los planes estrella de la Navidad madrileña.

Feria de la Palmerita de Morata: el dulce es protagonista

Feria de la Palmerita de Morata, en Madrid (Ayto. Morata).

Morata de Tajuña se convierte el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre en la capital del dulce navideño con la Feria de la Palmerita. Los obradores locales presentan palmeritas en todas sus versiones, desde la clásica gigante hasta creaciones de pistacho o chocolate Dubai, acompañadas de música, pasacalles y animaciones infantiles en la Plaza Mayor. Este evento no solo celebra los sabores tradicionales, sino también la creatividad repostera, reunida en uno de los escenarios más entrañables del sureste madrileño.

Stranger Things y la cultura pop toman Gran Vía

En pleno centro, el Espacio Movistar de Gran Vía 28 despliega hasta el sábado 13 de diciembre una experiencia gratuita dedicada a los aficionados de la serie Stranger Things. Tecnología, escenografías y efectos visuales trasladan al visitante por escenarios míticos como Castle Byers o la temida Creel House, culminando en la recreación del Upside Down. Esta propuesta inmersiva conecta la cultura pop con la Navidad, abriendo una ventana al universo televisivo en uno de los puntos neurálgicos de la capital.

Madrid, un universo de mercadillos artesanos y festivos

Mercadillo de la Plaza Mayor, Madrid (Adobe Stock).

La ciudad refuerza su tradición navideña con mercados que ofrecen mucho más que compras. El Mercadillo de la Plaza Mayor permanece abierto hasta el 31 de diciembre con más de 100 casetas repletas de belenes, figuras y adornos, invocando la memoria sentimental de numerosas generaciones de madrileños y visitantes. Para quienes buscan un obsequio único, la Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid, instalada en el Paseo de Recoletos hasta el 30 de diciembre, reúne a más de 130 talleres especializados en cerámica, joyería, marroquinería y vidrio, apostando por la artesanía hecho a mano y el trato directo con los creadores.

En el apartado gastronómico, el mercadillo de Nuevos Ministerios destaca con una oferta en la que foodtrucks y puestos de degustación ocupan el aparcamiento de El Corte Inglés, invitando a disfrutar de productos de autor y sabores festivos en un ambiente distendido. Recorrer estas ferias es, más que nunca, una forma de vivir la Navidad de forma consciente y personalizada, alejándose de las compras masivas y conectando con la esencia creativa de la ciudad.

Picasso y Klee dialogan en el Thyssen

Quienes deseen escapar al bullicio y apostar por el arte encuentran en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza la exposición dedicada a Picasso y Klee de la colección Heinz Berggruen, abierta hasta el 1 de febrero de 2026. La muestra establece un diálogo visual entre ambos genios del siglo XX mediante cincuenta obras maestras, procedentes del prestigioso Museum Berggruen de Berlín y reunidas temporalmente en Madrid fruto de la itinerancia internacional de la colección durante la renovación de su sede original.

El legado de Berggruen, referente entre los coleccionistas europeos, se convierte así en una oportunidad excepcional de contemplar tesoros del arte moderno y de reflexionar sobre las conexiones, afinidades y rupturas entre dos de los artistas más influyentes del pasado siglo.